Il 20° secolo è stato indubbiamente il contesto storico che ha portato alla diffusione di tantissimi elettrodomestici, divenuti nella quasi totalità dei casi indispensabili al giorno d’oggi, e uno dei più immancabili nelle case degli italiani risulta essere il televisore. Si tratta infatti di uno strumento che è presente in quasi tutte le case soprattutto a causa di una vera e propria poliedricità, in quanto “mezzo” principale di notizie, intrattenimento ed informazioni. Quella italiana si è rivelata una popolazione spesso teledipendente anche se anche la TV sta attraversando una fase di transizione tecnologica che la sta facendo diventare sempre più uno strumento simile ad un computer. Se la TV è così amata e diffusa, al contrario il Canone televisivo, noto come Canone Rai rappresenta uno dei “pomi della discordia” simbolici per gli italiani.

Come molti (ma non tutti) paesi europei infatti la quasi totalità della popolazione nostrana è “costretta” a pagare un canone per usufruire regolarmente dei servizi televisivi. A dispetto del termine “canone” si tratta di una vera e propria tassa che risulta necessaria sia per lo stato, ma anche per lo sforzo pubblico nazionale. Corrispettivo a 90 euro calcolati su base annua e fino alla fine del 2022 pagati “in automatico” attraverso la fatturazione dell’energia elettrica, opportunamente dilazionata, la tassa televisiva viene comunque corrisposta da poco meno della metà della popolazione italiana, comunque un netto passo in avanti rispetto al passato.

Canone Rai, se hai questa età smetti di pagare: ecco quale

Alcune categorie di cittadini possono ottenere tuttavia l’esenzione dal pagamento del Canone Rai, ossia evitare di pagarlo interamente, come ad esempio chi ha un’età anagrafica di almeno 75 anni ed un reddito non superiore ad 8.000 euro, limite di reddito che deve essere considerato complessivamente, calcolando sia le somme percepite dal soggetto richiedente che dal coniuge. L’esenzione viene applicata qualora il soggetto non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio.

E’ possibile chiedere l’esenzione compilando il modulo presente presso il portale dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile attraverso QUESTO link ed inviandolo tramite un plico senza busta assieme ad una copia del documento del titolare all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Alternativamente è possibile scegliere di inviarlo via posta certificata PEC all’indirizzo Canonetv@postacertificata.rai.it.