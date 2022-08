Cheratina casalinga: ecco come prepararla fai da te, partendo dal frigo

Per realizzare la cheratina casalinga non dovrai trasformarti in un chimico ma seguire una ricetta facile, veloce con risultati ottimi. I benefici della cheratina abituale sono ben noti e documentati. Molte persone oggi preferiscono ricorrere a trattamenti con cheratina fatta in casa, invece di andare dal parrucchiere per un trattamento speciale.

La cheratina fatta in casa può essere preparata a casa utilizzando prodotti e ingredienti semplici che probabilmente si trovano nella dispensa di tutti. In rete sono disponibili diverse ricette su come preparare la cheratina fatta in casa. Tuttavia, non esiste una ricetta universale che va bene per tutti i tipi di capelli.

Perché questo ingrediente?

La cheratina è una proteina fibrosa che costituisce lo strato esterno della pelle e dei capelli umani. È anche l’ingrediente principale di molti trattamenti commerciali per capelli, come i trattamenti brasiliani alla cheratina, i trattamenti liscianti giapponesi e la stiratura indiana. Quando si utilizza un trattamento alla cheratina a casa, si rivestono le ciocche di capelli con una miscela di cheratina, proteine e aminoacidi che penetrano nelle cuticole dei capelli per renderli lisci, lucidi e privi di crespo.

I capelli potrebbero risultare un po’ rigidi e appiccicosi dopo il trattamento alla cheratina. La cheratina fatta in casa è un’alternativa popolare ai trattamenti alla cheratina dei saloni, soprattutto perché il trattamento può essere piuttosto costoso. A differenza dei trattamenti alla cheratina dei saloni, che alterano in modo permanente la struttura proteica dei capelli, la cheratina fatta in casa può essere lavata via dopo uno o due shampoo.

Come fare la cheratina fatta in casalinga?

Non esiste una ricetta universale per la cheratina fatta in casa. Esistono molte ricette diverse che le persone hanno creato nel tempo. Sta a noi sperimentare per trovare la ricetta e gli ingredienti migliori per il nostro tipo di capelli. La ricetta proposta è adatta a tutti i tipi di capelli mentre il prossimo paragrafo presenterà una ricetta per i capelli secchi.

Lista degli ingredienti:

uova;

bicarbonato di sodio;

olio di cocco;

shampoo.

Mettiamo le uova in una ciotola e aggiungiamo circa 10-15 grammi di bicarbonato di sodio. Poi aggiungiamo 5 o 10 grammi di olio di cocco: mescoliamo bene il tutto con un cucchiaio. Il composto non dovrebbe avere un forte odore di uova. Se così fosse, aggiungiamo altro bicarbonato di sodio o un goccio di olio essenziale alla menta.

Applicare la cheratina casalinga sui capelli massaggiando accuratamente capelli e cuoio capelluto. Copriamo i capelli con una cuffia da doccia o avvolgiamoli in un asciugamano. Lasciamo che la cheratina agisca per almeno 30 minuti. Al termine laviamo i capelli come di consueto con lo shampoo.

Come fare la cheratina casalinga con i capelli secchi?

È possibile preparare la cheratina fatta in casa con i capelli asciutti. Ma potrebbe non funzionare con la stessa efficacia dei capelli bagnati. Alcune persone hanno riferito che i risultati non durano altrettanto a lungo. Prepariamo la ricetta illustrata sopra e aggiungiamo 3 cucchiai di aceto di riso. Applicare la miscela sui capelli, senza bagnarli e lasciare il composto per tutta la notte.