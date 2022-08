Come lavare le scarpe in lavatrice: ecco la guida per non graffiarle

Lavare le scarpe in lavatrice senza graffiarle non è così semplice come appare a priori: il ciclo di lavaggio può rovinare il tessuto. Con un’agenda fitta di impegni, può essere difficile trovare il tempo per andare a comprare nuovi vestiti e scarpe. Mantenere le scarpe organizzate nell’armadio vi aiuterà a evitare che si impolverino e si sporchino troppo.

Tuttavia, se avete difficoltà a tenere in ordine le vostre scarpe, o se volete semplicemente prolungarne la vita, imparare a lavare le scarpe in lavatrice può essere un trucco utile. Ammettiamolo: le nostre scarpe tendono a sporcarsi dopo pochi giorni di utilizzo. Con il tempo possono avere un odore di muffa o addirittura scolorirsi. Prima di mettere le scarpe in lavatrice, assicuriamoci di rimuovere le solette e le suole per evitare che si danneggino.

Quando si usa la lavatrice, facciamo attenzione che le scarpe siano all’interno di un sacchetto di rete per evitare che si graffino. È inoltre importante utilizzare il ciclo delicato per evitare che le scarpe si danneggino durante il ciclo di lavaggio.

Lavare le scarpe in lavatrice senza graffiarle

Lavare le scarpe in lavatrice è un modo semplice e veloce per eliminare sporco e odori. Scegliamo l’impostazione delicata e riponiamo le scarpe in un sacchetto di rete per evitare che si graffino o si danneggino durante il processo. Per prima cosa, rimuoviamo le suole e i sottopiedi delle scarpe. Se le scarpe sono in pelle, aggiungiamo alla lavatrice una minor quantità di detergente e preferiamo quello neutro.

Se le scarpe sono in materiale sintetico, non aggiungiamo nessun detergente ma solo del sapone delicato come quello di Marsiglia. Successivamente, inserire le scarpe nella macchina, assicurandosi che non tocchino gli altri oggetti del carico.

Come lavare le scarpe a mano

Se non vogliamo usare la lavatrice, possiamo tranquillamente lavare le nostre scarpe a mano. Meglio usare acqua calda e un detergente delicato per pulirle correttamente senza rovinare il tessuto. Mettiamo le scarpe in un grande lavandino o in un secchio. Aggiungiamo all’acqua una piccola quantità di detergente delicato.

Con una spugna o con una spazzola a setole morbide, strofiniamo delicatamente le scarpe per togliere lo sporco. Al termine dell’operazione mettiamo le scarpe ad asciugare all’aria aperta evitando l’esposizione diretta del sole oppure all’interno dell’asciugatrice provviste del loro sacchetto in rete a protezione.

Consigli per la pulizia e la cura delle scarpe per farle durare più a lungo

Pulire e curare le scarpe in modo corretto le aiuterà a durare più a lungo. Riponiamole in un luogo non troppo umido e lontano dalla luce del sole. Se le scarpe sono in pelle, è meglio riporle in un sacchetto per scarpe per assicurarsi che rimangano pulite e protette. Puliamo regolarmente le scarpe per evitare che si sporchino troppo e che emanino un cattivo odore.

Se le scarpe sono in pelle scamosciata, evitiamo di pulirle troppo spesso poiché potremmo danneggiare il materiale. Qualora dovessimo uscire con la pioggia e le scarpe si bagnassero troppo, prima di riporle nel mobile lasciamole asciugare naturalmente all’aria aperta così da eliminare l’odore di umido.