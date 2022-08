Dopo aver affrontato i profili caratteriali “generici” più carismatici attraverso il segno zodiacale, è il momento di prendere atto di coloro che invece non sono dotati di questa “dote trascinante” nei confronti degli altri. Il carisma infatti è una dote innata che porta un determinato soggetto attraverso varie attutidini, legate ad esempio al comportamento ma anche al modo di porsi, che ha la capacità di “farsi seguire” dalle altre persone, attraverso un concreto ascendente mentale. Ma non siamo tutti carismatici, e stavolta esamineremo le personalità attraverso i segni zodiacali che lo sono meno frequentemente.

Conosci i segni meno carismatici dello zodiaco? Sono questi 3!

Pesci

Pesci ha una personalità piuttosto adattiva ma è difficile che prenda iniziative di sana pianta, preferendo il più delle volte spunto da quelle altrui. Ciò non significa che non riesca o non voglia prendere decisiooni spontanee, ma è difficile che si adoperi in un linguagio o un atteggiamento “magnetico” nei confronti degli altri.

Capricorno

Ha un grande fascino, ma definirlo carismatico non sarebbe giusto ne corretto. Capricorno riesce ad avere un ascendente molto impattante sugli altri ma non del tipo che corrisponde alla descrizione tipica. Il problema principale del Capricorno è che non è mai realmente convinto lui stesso delle proprie azioni.

Acquario

Potrebbe essere carismatico ma è un inguaribile insicuro e sopratutto non ama “spocarsi le mani”. Per essere carismatico Acquario deve fare uno sforzo particolare, mettendosi allo stesso livello degli altri, cosa che non gli riesce naturale, neanche un po’. Quando prova ad esserlo, risulta artificioso.