Ecco 4 cose da fare per eliminare i cattivi odori dal bagno

Eliminare i cattivi odori in bagno, senza ricorrere a prodotti chimici costosi, si può. Il bagno è uno dei luoghi di casa in cui trascorriamo più tempo in assoluto. Per questa ragione è importante che sia igienizzato e che emani u buon profumo. Non solo sarà più piacevole intrattenersi, ma non proveremo disagio con gli ospiti in casa. Ecco 4 cose da fare per eliminare quella sgradevole puzza di fogna in bagno.

Eliminare i cattivi odori dal bagno: 4 cose da fare

Se il tuo bagno emana cattivi odori, non dovrai fartene una colpa. Anche se lavi e igienizzi il locale con frequenza, è normale che accada. Come tutti gli ambienti umidi, anche il bagno è soggetto alla comparsa di muffe e batteri, la causa di molti odori sgradevoli. Come se non bastasse, l’accumulo di sapone, capelli e altri residui organici all’interno delle tubature o negli scarichi non farà altro che peggiorare la situazione.

Quella insopportabile puzza di fogna che proviene dal bagno potrebbe dipendere da due cause:

fognatura intasata: spesso è un problema che ha origine dalle fognature o dalle fosse biologiche. Se il tuo pozzo nero non è stati depurato da tempo, forse è arrivato il momento di provvedere; sifone: un accumulo di sporcizia potrebbe averlo intasato e con il ristagno di acqua i cattivi odori fuoriescono dalla doccia o dal lavandino.

I rimedi naturali contro i cattivi odori in bagno

Il tuo bagno emana un odore puzzolente che ricorda quella della fogna? Una volta che avrai individuato la possibile causa, non ti resterà che intervenire. Esistono dei rimedi casalinghi che potrai adottare per neutralizzare il cattivo olezzi e prevenirne la comparsa in futuro. Ti basterà utilizzare degli ingredienti naturali che, con molta probabilità, conservi già nella dispensa di casa tua.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio può diventare il tuo più prezioso alleato nella lotta contro i cattivi odori provenienti dal bagno. Se la puzza ha origine nel wc, dovrai ti basterà versare una pentola piena d’acqua bollente, sale e bicarbonato di sodio. Qualora fosse il cestino dei rifiuti a emanare uno strano olezzo, non dovrai fare altro che cospargerne il fondo con pochi cucchiai di bicarbonato.

Limone

Versa del succo di limone negli scarichi da cui proviene il cattivo odore e piano piano ti libererai del problema. Potresti anche sistemare alcune fette di limone dentro una ciotola che terrai in un angolo del bagno. Un’ottima alternativa ai costosi e inquinanti deodoranti chimici per ambiente.

Aceto

Per eliminare i cattivi odori potrai ricorrere anche all’aceto bianco. Potrai versarlo da solo nello scarico oppure combinato con del bicarbonato di sodio. Ciò che conta sarà lasciare agire gli ingredienti per almeno 6 ore, prima di versare l’acqua bollente. Perché non preparare un deodorante per locale a base di aceto? Ti servirà un flacone spray che riempirai con due tazze di acqua, un cucchiaino di aceto, un cucchiaino di bicarbonato e 8/10 gocce di un olio essenziale a tuo gusto.

Alcol

Ecco un’idea efficace per igienizzare le superfici del bagno ed eliminare muffe, batteri e cattivi odori. Ti basterà munirti di uno spruzzino che riempirai con tre parti di acqua e una parte di vodka. Unisci due o tre gocce del tuo olio essenziale preferito e avrai creato un prodigioso detergente da bagno fai-da-te.