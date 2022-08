Ecco chi può mangiare i gelsi una volta al giorno: lo studio

I gelsi sono un ottimo frutto da mangiare in estate. Ottimo per la colazione e per gli spuntini, insieme ad altra frutta. Uno studio rivela che c’è chi non può mangiarne tantissimi, ecco cosa si evince.

La dose consigliata è di 370 grammi. I bambini e le donne in gravidanza dovrebbero consumare meno della metà della dose consigliata per evitare problemi. Ecco perché

Ecco chi può mangiarli una volta al giorno

I gelsi apportano tantissimi benefici all’organismo. Ma per alcune persone non possono superare la dose consigliata dalla scienza. Ad esempio le donne in gravidanza. Se da un lato può essere positivo perché aiuta contro la stitichezza cronica di quel periodo, d’altro canto può comunque avere un effetto troppo lassativo se assunto in grandi quantità. Quindi meglio non esagerare, stessa cosa per i bambini. Gli adulti sani e senza iperglicemia o colesterolo, possono consumare la dose giornaliera prefissata.

Anzi per le donne in età fertile e in menopausa, ci sono tantissimi benefici.

Gelsi per le donne: tutti i benefici

Sono ottimi per le donne con il ciclo mestruale. Durante questi periodi, una tisana con questa frutta può far passare l’irritabilità e lo stress, inoltre allevia i dolori. Se assumi la dose consigliata puoi regolarizzare il ciclo mestruale e non avere problemi di carenza di ferro.

Molti sono i benefici anche per le donne in menopausa; si fa un particolare infuso, ecco come:

Prendi 1 kg. gelso versa nell’acqua e fai bollire per 30 min Svuota accuratamente il brodo aggiungi altro frutto e fai raffreddare Scola e strofinare il gelso e uniscilo al primo brodo. Aggiungi 0,3 kg. miele, fai bollire per 5 minuti, fresco. Prendi la composizione 2 ore dopo i pasti tre volte al giorno e vedrai i benefici

Inoltre alcuni studi rivelano che il gelso aumenta la libido sia nelle donne che negli uomini e in particolare diminuisce l’impotenza in quest’ultimi.

Come vedi non tutti possono assumere la stessa quantità di questa pianta, ma nonostante ciò ci sono tantissimi benefici.