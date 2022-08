La nostra specie è considerabile “sociale” in modo profondo e radicato, e la capacità di cooperare con i propri simili ha costituito una delle motivazioni che ci ha resi la specie dominante sotto molti punti di vista. In tutti i rapporti sociali, da quelli lavorativi fino a quelli sentimentali a volte bisogna richiedere il supporto altrui, ma esistono segni che risultano essere incredibilmente dipendenti dalle altre persone, rappresentando quindi logicamente l’antitesi dell’indipendenza. Le motivazioni sono disparate ma tutte riconducibili ad una tendenza, e secondo lo zodiaco, anche ai segni.

Ecco i segni zodiacali più dipendenti dagli altri. Li conosci?

Leone

Non si fa problemi a richiedere il supporto ma anche le attenzioni degli altri, Leone non è assolutamente una persona che può farcela da solo. Anche emotivamente parlando non è sicuramente un “lupo solitario”, così come sul lavoro. Spesso però esagera, e finisce per delegare o essere eccessivamente un’appendice per gli altri.

Bilancia

Bilancia è un acuto osservatore, un profilo che però da solo non può mai adattarsi ai contesti. Questo perchè rappresenta la teoria di un concetto ma quando c’è bisogno di evidenziare la pratica, Bilancia palesa difficoltà ed è ben consapevole di questo tratto. Un Bilancia non supportato costituisce l’inutilità in fatto di efficienza.

Gemelli

Rappresenta la parte irrazionale, incostante e per questo motivo per controbilanciare una personalità famosa per essere così particolare, ha bisogno di diversi “limiti” e personalità più coscienziose e stabili. Gemelli quasi naturalmente si circonda di soggetti “normali” anche se finisce per esserne troppo dipendente.