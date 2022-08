Il termine abnegazione definisce una forma di “maturità comportamentale”, che porta un determinato soggetto ad una forma di controllo sulle proprie azioni e idee, con un fine generalmente non legato al proprio interesse. Si può avere abnegazione nei riguardi del proprio lavoro, di cause o morali specifiche oppure alla cura di qualcuno o di qualcosa, azione che porta a mettere in secondo piano, volontariamente, i propri interessi. Non tutti riescono naturalmente e nativamente ad avere abnegazione nella vita, secondo lo zodiaco si tratta soprattutto dei seguenti segni.

I segni con più abnegazione secondo lo zodiaco sono…

Pesci

Anche se sono mediamente pigri, i Pesci rappresentano una personalità votata al “far bene” in tutti i casi. Sono personalità empatiche e per loro è normale farsi carico di pratiche anche molto complesse da gestire. Lo fanno sentire meglio e sopratutto “utile”, al punto che spesso queste acquisiscono un’importanza rilevante nella loro vita.

Scorpione

Scorpione è più selettivo, ma che si tratti del proprio pensiero politico, oppure una persona speciale, sa come adoperarsi verso qualsiasi causa relativa senza però diventare succube o completamente distaccato dalla realtà. Il loro spirito di abnegazione riesce a risultare equilibrato e mai “dissociato”.

Sagittario

E’ normale adoperarsi per cause che “sente proprie”, ma Sagittario si dedica anima e corpo in maniera molto impulsiva in quasi tutte le faccende che lo toccano nel profondoo. Questo perchè è una personalità che si sente “parte di un tutto” e non si percepisce come un singolo elemento. E’ un segno anche decisamente umile in modo sincero.