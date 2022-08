Italiani, popolo di buongustai e amanti del bello, ma quella nostrana è anche una popolazione estremamente ingegnosa e poliedrica, quindi appare normale che numerosi trucchi utilzzabili anche nel quotidiano risultino essere estremamente efficaci in contesti molto specifici. Ad esempio rimuovere me macchie dai vestiti o dalle tovaglie, “luoghi” solitamente portati a macchiarsi in modo relativamente costante sopratutto in presenza dei più piccoli. Rimuovere le macchie di salsa e di sugo non è comunque un’operazione facilissima in quanto trattandosi di un “composto” difficile da rimuovere, è consigliabile utilizzare diversi trucchetti.

Macchie di salsa: ecco tutti i trucchetti per rimuoverle del tutto

Come intuibile, è molto più semplice prendersi cura di una macchia se questa risulta essere fresca, in quasi tutti i casi è essenziale risciacquare con dell’acqua così da impedire al sugo di penetrare nelle fibre del tessuto. La composizione della salsa di pomodoro, ma anche quella di soia è infatti differente da una liquida.

L’acqua ossiggenata ha un potere smacchiante decisamente importante, e dopo aver bagnato la macchia, bisogna lasciare agire per un paio di minuti, prima di risciaquare. Il Sapone di Marsiglia rappresenta una sorta di soluzione quasi universale, da applicare sulla zona interessata dopo averla sottoposta ad una prima risciaquatura. Il sapone andrà lasciato agire per qualche minuto prima di lavare al rovescio in lavatrice o mano.

Discorso più complesso per le macchie “vecchie” di salsa che sono tradizionalmente più difficili da rimuovere. In questo caso è utile utilizzare un vecchio spazzolino asciutto, così da rimuovere la parte più “aggressiva” dell’incrostazione.

Il Sapone di Marsiglia è sempre indicato ma in questo caso bisogna aumentare il dosaggio, e anche una soluzione formata da una piccola quantità di bicarbonato mescolato con del sale grosso, da apporre direttamente sulla macchia e sfregando leggermente prima di sottoporre il tutto ad un lavaggio, seguend ovviamente le indicazioni riportate sull’etichetta.