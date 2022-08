Oroscopo Branko domani, 19 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 19 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 19 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai avere ancora particolare prudenza per fronteggiare il cambio di Luna difficile. Non esagerare! Ti converrà usare cautela nello sport, perché potresti incappare in un episodio di sciatica, uno strappo muscolare o una distorsione.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani saranno molti i nati in Vergine impegnati fare i bagagli per rientrare a casa, dopo le ferie. Sarà un rientro sereno, accompagnato da una bellissima Luna in Toro e dal tuo Mercurio ancora nel segno. Non fare le ore piccole! Il prossimo weekend si preannuncia più nervoso del dovuto.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani dovrai fare particolare attenzione alle tue finanze. Negli ultimi giorni potresti esserti comportando in maniera poco oculato: occhio a non fare troppo lo spendaccione! Potrebbe diventare motivo di discussione in famiglia.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai usare la massima cautela per fare fronte a una Luna in opposizione. Sul piano della salute dovrai evitare o almeno limitare gli eccessi. Qualcuno potrebbe patire un disturbo alla gola o alla pelle bruciata dal sole. Qualcun accuserà piccoli episodi di tachicardia.