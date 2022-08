Oroscopo domani Branko, 19 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko venerdì 19 agosto 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 19 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko, dal pomeriggio in poi, dovrai fare i conti con la Luna e Marte in opposizione. Ti converrà usare estrema cautela, soprattutto nei rapporti interpersonali. Niente pregiudizi, altrimenti finirai con il discutere per una banalità.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani il Sole di agosto toccherà le profondità del tuo cuore. Venere in Leone ti spingerà a cercare un’anima con cui vivere e condividere le passioni più autentiche. Perfino Giove, che è in quadratura, riceverà da questo segno raggi gentili e luminosi. Sarà meno faticoso ottenere dei guadagni.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovrai avere particolare cautela, per fronteggiare un cambio di Luna complicato. Ti converrà dedicarti solamente a te stesso, fare attenzione a tavola, a cibi e bevande. Servirà ancora più prudenza se ti trovi all’estero, in un paese straniero.

Oroscopo domani: Pesci

Domani, dal pomeriggio in poi, dovrai avere particolare prudenza, per evitare discussioni in famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere momenti di tensioni con un fratello o con un altro membro della tua famiglia. Ti converrà contare fino a tre, prima di rispondere.