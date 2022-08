Oroscopo domani Paolo Fox, 19 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 19 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 19 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana davvero importante. Tra venerdì e domenica prossima potresti avere qualche risposta in più. Cerca di aggiungere più ottimismo alla energia e vitalità che possiedi dalla nascita. In questi giorni hai una forza invidiabile. Dovrai solo fare attenzione a non strafare, non fare passi falsi per troppa sicurezza.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani dovresti iniziare a recuperare un po’ di fiducia in più in amore. Cerca di combattere la noia o la gelosia. Sono molti i Toro che si stanno concedendo una piccola pausa di riflessione. Purtroppo, Venere in aspetto contrario potrebbe provocare nuovi contrasti intorno a te. Weekend importante per le coppie che vogliono ritrovare più serenità. Cura di più la tua forma fisica.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti iniziare a puntare sul fine settimana, perché vedrà la Luna nel segno. Le giornate di venerdì, sabato e domenica saranno importanti. Potrai portare avanti dei progetti, sviluppare amicizie, fare incontri interessanti. In amore non dovresti lasciare niente di intentato, specie se hai la certezza di essere ricambiato.

Oroscopo domani: Cancro

Domani dovrai cominciare a mettere da parte la paura e buttarti nelle nuove opportunità di lavoro. Questo consiglio varrà doppio per i Cancro che sono rimasti bloccati a lungo. Prova a non dare troppo spazio al tuo orgoglio. Se ti mostrerai sempre apparentemente forte, gli altri potrebbero fraintendere e negarti una mano tesa, un conforto molto importante adesso. Ancora di più se di recente qualcuno ti ha tradito.