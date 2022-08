Oroscopo domani Paolo Fox, 19 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 19 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 19 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai stare meglio, dopo alcune giornate sottotono. Potrai approfittare dei prossimi giorni per chiarire, discutere. Continui ad avere un cielo da grande protagonista. Chi ti ha danneggiarti nel lavoro in passato sarà punito dal destino, compirà un passo falso che mostrerà agli altri come sono realmente.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti approfittare della presenza di Mercurio nel segno per fare ordine tra le tue carte, riorganizzare un lavoro, un progetto. Periodo interessante per chi vorrà superare una crisi, avanzare una richiesta, esporsi, proporre. D’ora in poi i sentimenti saranno sempre più importanti in vista del prossimo settembre, quando Venere entrerà nel segno. Occhio alla stanchezza fisica: meglio non strapazzarti troppo!

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un fine settimana entusiasmante, con una splendida Luna nel segno dei Gemelli. Purtroppo, Giove ancora contrario potrebbe crearti dei grattacapi personali, fisici, perfino legali. Da tempo sei alla ricerca di nuovi orizzonti, ma al momento non sono ancora così chiari. Forse dovresti fermarti e fare chiarezza dentro di te. Cautela nel lavoro, specie se ci sono nuove situazioni da organizzare.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani finalmente la Luna non sarà più in opposizione e tu ritroverai più tranquillità. Sono diversi gli Scorpione che da giorni si sentono insofferenti nei confronti di chi li rimprovera, fa delle osservazioni. Qualcuno potrebbe sentirsi lontano dalla realtà. Se in passato hai avuto dei problemi in amore, adesso devi usare la massima cautela.