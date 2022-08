Oroscopo Paolo Fox domani, 19 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 19 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un fine settimana che si rivelerà poco complice. Nel corso delle prossime giornate potrebbe affiorare un po’ di stanchezza o di nervosismo. Forse ci saranno fastidiosi rallentamenti, contrattempi. Se dovrai partire, sarebbe meglio farsi riconfermare tutto, prima di mettersi in viaggio.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai grandi progetti in mente. Cerca di fare attenzione a chi frequenterai. Nonostante le belle idee che hai in testa dovrai ancora superare alcuni ostacoli. È un periodo pieno di impegni e responsabilità, anche troppi. Mercurio interessante ti porterà soluzione importanti. Alla fine il successo arriverà per i Capricorno più ambiziosi e determinati, ma non senza molta fatica.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente recupererai più serenità, grazie a una magnifica Luna in Gemelli. Ti aspetta un bel fine settimana. Potrai portare avanti i tuoi progetti innovativi, sperimentali come piace a te. Amori ancora contrastati, specie se stai frequentando un partner più tradizionalista e conservatore di te. Non sempre la persona accanto riesce a capire il tuo spirito da pioniere.

Oroscopo domani: Pesci

Domani comincerà un weekend un po’ sottotono, con la Luna in quadratura. Mercurio in opposizione potrebbe portarti più spese del dovuto: fai attenzione. Cautela in amore e in famiglia. Evita le dispute con eventuali ex, con persone legate al passato. Non rivangare i tristi trascorsi, cerca di vivere queste giornate più serenamente, facendoti scivolare le cose addosso.