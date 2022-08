Queste spiagge rimangono le più pulite della Sicilia: ecco quali

La Sicilia si conferma, nuovamente, fra le mete più scelte durante le vacanze estive. La scelta delle spiagge più belle è sempre ardua, ma ecco qui un consiglio su dove trovare le spiagge più belle con il mare più pulito.

La spiaggia di Calamosche

La spiaggia di Calamosche, all’interno della Riserva di Vendicari, conquista un posto tra le spiagge più belle d’Europa. In questo posto suggestivo, avrete la possibilità trascorrere una giornata nuotando in acque calme, protette dai promontori, o facendo snorkeling sulle rocce ed escursioni lungo la costa o nei boschi. È sicuramente la spiaggia più suggestiva della riserva e una delle più belle della Sicilia. Caratterizzata da un piccolo golfo limitato da due promontori rocciosi ricchi di grotte e insenature naturali, la caletta affascina per il suo mare cristallino e il paesaggio circostante. La spiaggia è poco frequentata ed è ideale per chi ama godersi la bellezza della natura mediterranea e di queste acque incontaminate.

Spiaggia di Menfi

Questa località rappresenta sicuramente una base ideale per una vacanza nella Sicilia meridionale. . È attraversata dai fiumi Belice e Carboj e da alcuni torrenti. Il mare dista pochi chilometri e, da qui, si raggiungono tante attrazioni turistiche. Menfi offre la possibilità di rilassarsi su spiagge di sabbia finissima e immergersi in un paesaggio di dune e vegetazione mediterranea. La località di mare più vicina alla città è Porto Palo di Menfi. Qui vi è un arenile di sabbia finissima, che si estende per chilometri. Ci sono anche un porticciolo e una passeggiata sul lungomare: una passerella di legno, fiancheggiata da palme. A Porto Palo ci sono spiagge molto apprezzate che, nel corso degli anni, hanno ricevuto con costanza la celebre Bandiera Blu per la bellezza del mare e la qualità dei servizi. Perfette per ogni tipo di nuotatore, vanno benissimo anche per i bambini.

San Vito lo Capo, Trapani

San Vito Lo Capo è una splendida cittadina della provincia di Trapani, in Sicilia. È adagiata su una lunga spiaggia che ricorda i litorali caraibici e, grazie al clima mite durante tutto l’anno, è una delle mete più apprezzate della Sicilia Occidentale. Il paesaggio della spiaggia di San Vito lo Capo richiama quello dei Caraibi. Una lunga distesa di soffice sabbia, le palme, il mare cristallino all’orizzonte. Le correnti sono praticamente assenti e, intorno, si scorgono le casette del paese e il promontorio di Monte Monaco. L’ideale per ogni tipo di bagnante. I bimbi si sentono a loro agio, tra castelli di sabbia e fondali bassi. Gli adulti di godono il sole e possono dedicarsi a nuotate al largo. Si possono noleggiare lettini e ombrelloni, ma c’è molto spazio con accesso libero.