Il termine sacrificio spesso ha origini piuttosto “sanguinolente”, ed è probabilmente legati ai sacrifici animali e in alcuni casi anche umani alle divinità per ottenere favori dalle divinità, ma rapidamente il concetto si è normalizzato e definisce la naturale attitudine ad affrontare una condizione quantomeno scomoda per perseguire un obiettivo più grande. Questo può esser meorale, professionale ma anche legato al contesto divita. Lo spirito di sacrificio indica proprio questo, ed è un atto anche altruista se è rivolto non alla nostra persona. Quali sono i segni zodiacali naturalmente dotati di questo tratto?

Questi segni hanno un grande spirito di sacrificio. Li conosci?

Capricorno

E’ un segno che è associabile ad un animale specifico, la formica. Laboriosa, guarda al futuro ed è disposto a sacrificare quasi tutto per persegure i propri obiettivi, anche a discapito del proprio tempo libero. Quindi non sono “egoisti” ma spesso si guardano dietro e si pentono un po’.

Ariete

Ariete va sempre molto di fretta ed è abituato a raccogliere risultati. E’ un segno “ottimizzato” che comprende a fondo il senso del sacrificio e quanto risultino migliori le cose che otteniamo attraverso il duro lavoro. Non è un fine pianificatore ma non si fa problemi a “spaccarsi la schiena” quando necessario.

Vergine

E’ abituato a lavorare duro, ma non perde occasione per ricordarlo ai presenti. Vergine fa un po’ troppo la vittima e “ricorda” con regolarità quanto è solito fare, anche solo per trovare un senso ai propri sforzi. In realtà è un segno nativamente pigro ma mantenersi occupato costituisce una necessità.