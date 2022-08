La quasi totalità della popolazione umana non “indossa mai la stessa maschera”, sopratutto quando deve relazionarsi con gli altri, sul lavoro, in amore, in famiglie ed in qualsiasi altro contesto umano, questi richiedono molto spesso una forma leggermente diversa della nostra persona. Ma c’è differenza tra apparire leggermente diversi, e completamente artificiosi, termine che identifica un atteggiamento non naturale, quindi anche poco spontaneo e percepito in molti casi come “finto”. Secondo lo zodiaco i segni più artificiosi sono sopratutto i seguenti.

Questi segni sono i più artificiosi dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Acquario

Gli Acquario hanno una personalità molto adattiva ma a causa di una insicurezza di fondo sono portati a voler fingere comportamenti e atteggiamenti che in realtà non sono nativi del segno. Acquario manifesta questo comportmaento in modo naturale anche quando sarebbe più saggio comportarsi in modo naturale.

Vergine

E’ un segno considerabile “cattivo bugiardo”, tendenzialmente onesto ma sempre portato a provare a dare un’impressione di forza e costanza. Ma lo fa in modo così eccessivo da risultare finto e quindi può far sorgere dubbi sulle proprie capacità che sono molto presenti. Vergine per questo motivo dovrebbe apparire più naturale, anche a costo di apparire imperfetto, proprio perchè nessuno lo è veramente.

Capricorno

Profilo competitivo e fortemente voglioso e portato a “surclassare” gli altri indipendentemente dal contesto. Capricorno costituisce un carattere che è si molto concreto ma che è anche molto “apparenza” e questo si nota quando si comprende il suo comportamento che in molti casi sembra essere fatto apposta.