Questo rimedio pulisce le magliette dal cattivo odore di sudore

La puzza di sudore sulle magliette è in assoluto tra le cose più seccanti e fastidiosi dei periodi caldi: questo spiacevole odore infatti può attaccarsi ai nostri vestiti e trattenersi anche dopo averli lavati. Probabilmente, chi pratica sport deve affrontare questo problema anche nei mesi invernali.

Ciò può provocare anche disagio e per questo vedremo dei metodi perfetti per rimuovere la puzza di sudore dalle nostre magliette. Diversi odori sono più ardui da rimuovere rispetto ad altri.

Ti potrebbe interessare: Ecco 4 cose da fare per eliminare i cattivi odori dal bagno

A volte, il problema del sudore sui vestiti è da indirizzare ad una cattiva abitudine: quasi sempre, infatti, tendiamo ad ammassare all’interno di una cesta gli indumenti sporchi e fetidi. Siffatta cattiva abitudine permette ai batteri puzzolenti di accumularsi e riprodursi, il che crea un odore sgradevole tanto forte che i detersivi normali non riescono a risolvere.

Un’altra problematica è rappresentata dal materiale di cui sono fatte le magliette. Gli indumenti per la palestra, ad esempio, sono quasi sempre realizzati con materiali sintetici. Tali materiali non sono “amanti” del lavaggio con l’acqua calda che è in grado di rimuovere il sebo corporeo, quello che, in sostanza, “muove” la puzza: perciò, dal momento che si impiegherà l’acqua fredda, non si riuscirà a togliere la puzza. Vediamo adesso quale metodo possiamo utilizzare per rimuovere questa puzza una volta per tutte.

Questo rimedio pulisce le magliette da cattivo odore di sudore

Vediamo quello più usato: comprare alcuni limoni extra ogni settimana è una delle migliori abitudini che tu possa avere. I limoni, difatti, sono ottimi in cucina, certo, ma molto efficienti nella pulizia: l’acidità dei limoni può, difatti, annullare i cattivi odori. Per impiegare il succo di limone per rimuovere la puzza di sudore dai tuoi vestiti, seguite queste istruzioni. Innanzitutto spremete diversi limoni e mescolate il succo ottenuto con due litri di acqua tiepida. Immergete nel composto i vestiti maleodoranti per almeno 30 minuti. Infine, sciacquate i vestiti sotto l’acqua fredda e lasciali asciugare all’esterno.

Questo è il metodo più usato perché la comodità è che, di sicuro, i limoni li troverete già dentro casa. Dunque non sottovalutate questo problema della puzza del sudore, e anzi muovetevi subito in modo che possiate eliminarlo subito utilizzando il metodo appena suggerito. Se seguirete tutti i procedimenti vedrete gli ottimi risultati in poco tempo.