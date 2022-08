Se hai il colesterolo alto, mangia questi 5 alimenti durante la settimana

Il colesterolo alto non va in vacanza neanche in estate quindi dobbiamo sempre fare attenzione a ciò che consumiamo tutti i giorni. La patologia è un fattore di rischio per le malattie cardiache che può causare seri danni e addirittura portare alla morte. Tuttavia, è facilmente curabile. Una dieta sana con un giusto equilibrio di grassi può avere un effetto positivo sui livelli di colesterolo.

Gli alimenti ad alto contenuto di colesterolo sono quelli ricchi di grassi saturi, che se consumati in eccesso fanno aumentare il colesterolo totale nel sangue. Non è necessario evitare completamente questi alimenti, ma è sufficiente assicurarsi di bilanciarli con molti altri alimenti nutrienti, come frutta e verdura ricche di fibre, cereali integrali e carni magre e pesce ricchi di proteine.

I 5 alimenti da mangiare durante la settimana che combattono il colesterolo alto

La carne di manzo è ricca di colesterolo, ma anche di sostanze nutritive, minerali e proteine, quindi dovrebbe far parte regolarmente della nostra dieta. Ha anche un basso indice glicemico, il che significa che non aumenta di molto i livelli di zucchero nel sangue. Se si soffre di colesterolo alto, è meglio consumare carne di manzo magra, come il controfiletto o la bistecca, il macinato magro o il roast beef molto magro. Ma possiamo scegliere anche la variante in formato insaccato come la bresaola.

Le uova hanno un alto contenuto di colesterolo, ma sono una buona fonte di proteine, grassi sani, vitamine e minerali. Sono anche un’ottima fonte di colina, un nutriente utile per il fegato e il sistema nervoso. La colina è importante anche per le donne in gravidanza, poiché è necessaria per lo sviluppo del feto. Chi soffre di colesterolo alto dovrebbe consumare un uovo al giorno, preferibilmente biologico.

Le noci hanno un elevato contenuto di grassi sani, proteine e fibre, che le rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi dieta. Le mandorle sono particolarmente indicate per chi soffre di colesterolo alto, in quanto contengono potassio, magnesio e fibre. Sono inoltre povere di grassi saturi. Anche le noci, le nocciole e le arachidi sono scelte salutari per ridurre il colesterolo. Evitare le arachidi se si soffre di allergia alle arachidi.

Alcuni frutti di mare, come il salmone, il tonno, la trota e le aringhe, hanno un alto contenuto di colesterolo, ma sono anche una buona fonte di proteine, grassi sani e minerali. È possibile ottenere una quantità simile di nutrienti che riducono il colesterolo anche mangiando altri tipi di pesce e frutti di mare, come cozze, ostriche e capesante. Sono anche una buona fonte di fibre alimentari.

I fagioli e i legumi sono una buona fonte di proteine e fibre e sono poveri di grassi. I fagioli sono ricchi di fibre solubili e insolubili, che fanno bene al cuore. A questi alimenti va sempre accompagnata una porzione di verdure e la mattina o a metà pomeriggio come spuntino una porzione di frutta. Scegliamo sempre le varianti di stagione per assicurarci di assumere i giusti contributi nutrizionali essenziali. In questo modo, la nostra dieta sarà bilanciata e terremo sotto controllo il colesterolo alto.