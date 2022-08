Rimanere al sole fa bene, in generale. Ma può divenire pericoloso, con i relativi problemi, quando si sceglie un criterio sbagliato, per esempio esagerando oppure senza la protezione se necessaria. Così facendo andiamo incontro alla cosiddetta scottatura, un campanello d’allarme per il nostro organismo smisuratamente esposto ai raggi del sole.

La pelle diventa rossa, calda, arriva il prurito e il dolore; nel grado prossimo, di fatto una ustione quando si è preso sole anche con un eritema, le zone ustionate si rivestono di bolle e può arrivare la febbre. Le scottature solari, specialmente se riprodotte nel tempo, accrescono il rischio di sviluppare un melanoma, vale a dire un cancro della pelle. Le sproporzionate esposizioni ai raggi solari possono causare, infatti, eritemi ed ustioni di I e II grado che, se ripetute nel tempo, implicano la comparsa di lesioni cutanee, responsabili del melanoma.

È dunque importantissimo difendere la pelle fin dalla più piccola età evitando l’esposizione nelle ore più calde della giornata e usando filtri solari ad elevata protezione. Il sole, se preso con moderazione, non solo permette di raggiungere una bella abbronzatura ma arreca anche tutta una serie di benefici: accresce le difese immunitarie e rinforza le ossa incoraggiando l’organismo a produrre la vitamina D, utile per fissare il calcio.

Se hai scottature da sole, usa questo rimedio per alleviare il bruciore

Se, malgrado tutto, siete andati al mare e siete divenuti rossi come un’aragosta, ecco diversi semplici metodi su come rimediare alle scottature solari con i rimedi naturali: Per cominciare, potete trovare a dare un po’ di sollievo alla pelle ustionata preparando un bagno refrigerante. All’acqua tiepida unite un bicchiere di aceto di mele, mezzo bicchiere di bicarbonato e un pizzico di sale grosso.

Tentate inoltre ad applicare la fetta di una patata sulla parte di pelle ustionata per circa 15-20 minuti: avvertirete subito una emozione di freschezza. Anche l’aloe vera è ideale in caso di scottature solari, irritazioni della pelle, ustioni ed eritemi solari e anche nei trattamenti dopo sole. Le foglie di aloe vera spezzettate producono un gel lenitivo che, applicato sulla pelle, dona istantaneamente una sensazione di benessere. Ecco dunque come poter curare le vostre scottature provocate dal sole. Seguite i nostri suggerimenti e le vostre ustioni non bruceranno più come prima.