Può capitare che i vostri coltelli un giorno non siano più efficaci come prima, non allarmatevi. Dopo settimane, mesi ed anni anche gli attrezzi della cucina vanno verso la tanto temuta usura del tempo. Specialmente, sono soprattutto le lame dei coltelli a penaredelle lunghe ore di lavoro trascorse ai fornelli a tagliare carne e verdure o a sfilettare orate e branzini.

Dunque, il loro è proprio un duro e pesante lavoro. Ecco perché, anche in tale caso, necessita fare una regolare manutenzione di tutti gli attrezzi che impieghiamo abitualmente, sostituendoli quando è ormai giunto il momento giusto. Se, quindi, i vostri coltelli non tagliano più nemmeno l’acqua, allora dovete necessariamente provare questo semplice rimedio per far ritornare le lame più affilate che mai. Vi sono diversi modi per aguzzare di nuovo la lama di un coltello ormai logorata dal tempo.

Se i coltelli da cucina smettono di tagliare bene carne e pizza, fai questo

Sul mercato sono anche disponibili diversi strumenti più o meno specialistici fatti appositamente con questo scopo, ma che non sempre assicurano risultati buoni. Ecco perché, nella maggior parte dei casi, basta utilizzare una serie di metodi più ‘casalinghi’, ma non per questo meno efficienti. Quello che stiamo per consigliarvi è un metodo davvero facile per affilare la lama dei coltelli ormai usurati dal tempo. Vi servirà soltanto una cote, il particolare arnese adoperato per affilare, formato da una pietra abrasiva naturale tagliata in diverse forme.

Per prima cosa, sarebbe conveniente conoscere l’angolatura con cui è stato affilato il coltello per la prima volta, ciò perché mantenendo la stessa è più facile affilare la lama. Ad ogni modo, se non la conoscete, potete rivolgervi ad un professionista o prediligere in generale per un’angolazione compresa tra i 10 e i 30 gradi per ognuna faccia del coltello. Prima di iniziare, oliate la pietra con dell’olio minerale, in modo da semplificare il procedimento dell’affilatura.

Comincia ad affilare il coltello dalla parte più ruvida della cote per poi avanzare con l’altra, ripetendo l’azione da entrambi i lati della lama e facendo attenzione a farla scendere sulla pietra in direzione opposta a quella utilizzata per affettare. Ripetete l’operazione fino a quando non sarete soddisfatti del risultato conseguito.

In alternativa alla cote, potete usare anche un affilatore in acciaio. Il risultato sarà in ogni modo ottimale. Ecco dunque come poter riaffilare il vostro coltello da cucina.