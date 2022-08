Può capitare a tutti di rovesciare dell’olio per terra, è bene dunque sapere quali sono i modi più semplici ed efficienti per toglierel’olio dai pavimenti a seconda dei materiali in cui sono fatti ed evitare che rimangano macchie, tracce di unto e aloni sulla loro superficie.

Qualsiasi sia il tipo di pavimento, è fondamentale muoversi tempestivamente, poiché l’olio, al pari del burro e della maggior parte delle sostanze grasse, rimane una patina untuosa che diventa sempre più ardua da rimuovere man mano che passa il tempo e che può anche originare macchie incancellabili sui materiali porosi.

Se le mattonelle si macchiano di olio, ecco come rimuoverle: “incredibile”

Cominciamo col dire che bisogna avanzare per gradi e che sarebbe è inutile provare a pulire la superficie su cui si è verificato il guaio con sola acqua e sapone, poiché, non essendo l’olio idrosolubile, facendo in tal modo aggravereste la situazione invece che risolvere il problema. Se l’olio è finito per terra a cagione della rottura della bottiglia che lo racchiudeva, la prima cosa da fare è infilarsi guanti protettivi e togliere dal pavimento tutti i pezzi di vetro, raccogliendoli con uno straccio che poi va buttato via per evitare di ferirvi.

Dopo aver fatto questo, versate su tutta la superficie macchiata un “assorbente” naturale che hai in casa, come il sale, la farina, la segatura, il borotalco, l’amido di mais o il bicarbonato. Lasciate operare il rimedio per alcuni minuti senza sfregare in modo che possa assorbire più olio possibile e poi togliete la massa pastosa ed unta che si sarà formata con l’aiuto della paletta e di un cartone.

Una volta rimosso il “grosso” dell’olio, bisognerà togliere lo strato di unto rimasto, che rende il pavimento brutto e scivoloso e che potrebbe macchiarlo irrimediabilmente nel caso sia spugnoso, con sgrassatori adatti che possano rimuoverlo efficacemente. In questa fase dovrete tener conto del tipo di pavimento che avete per non rischiare di danneggiarlo con sostanze o prodotti non adatti ad essere impiegati sul materiale in cui è costruito e se, devi rimuovere le tracce di olio dalla moquette, usa i rimedi per toglierlo dai tappeti, diversi da quelli indicati per i rivestimenti non tessili.

Per le mattonelle invece continuare ad usare il bicarbonato va bene e anzi vi risolverà il problema alla svelta. Dunque seguite i nostri consigli e risolverete il problema in un batter d’occhio.