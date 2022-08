A volte dopo aver sottoscritto l’abbonamento del Telepass online, si deve cambiare macchina e quindi targa, ma si può comunque aggiungere un ulteriore targa, allo stesso abbonamento. Aggiungere una nuova targa è semplice, prima di faceva andando in un Punto Blu, mentre adesso si può fare anche da casa, online. Il cambio o l’aggiunta di una nuova targa si può pagare tramite bonifico o carta di credito dal tutto il Mondo e quindi si può richiedere l’aggiunta di una nuova targa.

La cosa importante, che si deve sapere è che non si può semplicemente spostare il Telepass da un auto all’altra, ma si deve richiedere con una precisa procedura. Questo si deve fare perché se si passa al casello con una targa diversa dalla solita, si rischiano delle multe molto salate. Andiamo quindi a vedere quante targhe si possono associare allo stesso dispositivo, cioè quante auto si possono collegare.

Telepass, posso usarlo su un’altra targa? Ecco la risposta

Allo stesso dispositivo si possono collegare solamente due auto. Questo limite deve essere seguito, sia se si parla si automobili sia che siano motociclo. Se si vuole attivare il telepass su una terza auto, questo non è possibile farlo con quello che già si ha, ma bisogna sottoscrivere un altro contatto.

Per aggiungere la seconda targa, basterà scegliere di aggiungere la seconda targa Telepass tramite il sito Internet Telepass, accedendo all’area riservata o direttamente sull’app. La seconda targa si può inserire direttamente da pc o semplicemente dal telefono. Bisogna andare nella sezione “Dispositivi e Targhe” e inserire al dispositivo 2 targhe. È meglio fare le modifiche quando prima, così non ci saranno attese per pagare o code sulle autostrade italiane.

Bisogna comunque fare attenzione a questa cosa, dato che se sono registrate male, si può ricevere anche la multa a casa.