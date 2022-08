Il vostro limone vi dà tanto appagamento: avete trovato il posto giusto e la giusta quantità d’acqua e ora state pensando di unireuna seconda pianta. Eppure c’è un modo per duplicare la tua davvero efficace e a costo zero. Stiamo parlando dell’ormai spopolato metodo delle talee. Realizzare questa moltiplicazione è un processo davvero semplice. Però bisogna seguire diversi passaggi importantissimi per non cascare in errore.

Tutti vanno pazzi per la talea di limone: ecco come crearla

Il primo passaggio rivede il periodo in cui avanzare a questa “clonazione”, perché sbagliarlo danneggerà la germinazione della pianta. Il momento perfetto è la primavera: cioè da marzo a giugno. Si tratta infatti di un lasso di tempo in cui i limoni possederanno un ambiente caldo e con tanto sole. Senza scordare che in primavera, poterai la pianta e avrai delle talee complete pronte per essere impiegate o regalate ad amici e parenti.

Ti potrebbe interessare: Ecco 4 cose da fare per eliminare i cattivi odori dal bagno

La talea perfetta è di circa 15 – 20 centimetri. È importantissimo assicurarsi che il legno del rametto non sia troppo maturo e legnoso. Procedi poi al taglio con cesoie lavate e disinfettate. Il taglio dovrà poi essere netto e pulito.Una volta conseguita la talea ultimate i tagli, quello alla base e quello in cima, con un taglierino ben affilato. Sulla parte più alta del rametto l’incisione dovrà essere attuata in modo obliquo con la parte del taglio verso la foglia. In tale modo le gocce d’acqua non confluiranno sulla gemma.

Alla base invece il taglio dovrà essere orizzontale, togliendo le foglie. Su questo taglio pelate la corteccia, eliminando la parte verde, di 1,5 cm. Iniziate poi la preparazione del vaso. Bagnate il taglio inferiore nell’acqua e poi nell’ormone radicante. Mettete poi del terriccio adeguato alla crescita degli agrumi in un vaso e, con l’aiuto di una matita fate un minuscolo buco dove inserirete la talea per metà. Innaffiate poi copiosamente il terriccio assicurandovi che l’acqua in abbondanza possa andare fuori dai fori di drenaggio.

È fondamentale, allo scopo che la talea si moltiplichi nel modo corretto, assicurare alla pianta un ambiente umido. Posizionate poi la talea in balcone in un luogo luminoso ma distante dai raggi diretti del sole.

Di tanto in tanto assicuratevi, aprendo il sacchetto, che l’umidità della terra sia corretta. Ecco dunque come realizzare una perfetta talea di limoni.