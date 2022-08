Con la glicemia alta in estate, fai queste 3 cose per abbassarla

Per ridurre la glicemia alta in estate ti basterà seguire 3 consigli dati dai medici e nutrizionisti che ti assicureranno salute e benessere. La glicemia alta, spesso chiamata iperglicemia o glucosio alto nel sangue, è un problema comune tra le persone con diabete. Quando il corpo ha una quantità eccessiva di zucchero, lo zucchero in eccesso viene immagazzinato nel fegato e in altri tessuti del corpo.

Questo processo è noto anche come glicogenesi. In parole povere, significa che l’organismo converte il glucosio in eccesso in glicogeno da immagazzinare per utilizzarlo successivamente. I livelli elevati di zucchero nel sangue possono essere il risultato di un’alimentazione e di uno stile di vita scorretti, come mangiare cibo da asporto o cibi oleosi, non bere abbastanza acqua, non fare abbastanza esercizio fisico o dormire bene, eccetera.

Attività fisica e riposo contro la glicemia alta in estate

Fare esercizio fisico per almeno 30 minuti al giorno aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue nei diabetici. Gli esercizi leggeri da fare quotidianamente possono essere molto utili per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Gli esercizi ideali per i diabetici sono la camminata, il nuoto e lo yoga. Sono utili per ridurre lo stress, l’ansia e la depressione, spesso associati al diabete. Inoltre, sono attività a basso impatto che possono contribuire ad aumentare la capacità respiratoria. L’esercizio fisico in sovrappeso può aumentare i livelli di zucchero nel sangue, poiché il corpo reagisce producendo più insulina per elaborare lo zucchero nel sangue.

Riposare adeguatamente è importante per tutti, ma è particolarmente importante per le persone con diabete. Si raccomanda di dormire almeno otto ore al giorno. Il sonno è importante perché aiuta a ridurre lo stress, a controllare il peso e ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, dormire troppo può anche influire sui livelli di zucchero nel sangue. Se si soffre di diabete, è meglio tenere sotto controllo la quantità e la qualità del riposo.

Dieta e consumo di fibre giornaliera

I grassi sono responsabili dell’aumento dei livelli di glucosio nel sangue, quindi è importante ridurre la quantità di grassi nella dieta, soprattutto se si soffre di diabete di tipo 2. È necessario anche un adeguato apporto di proteine. Si trovano in quasi tutti gli alimenti come carne, pollame, pesce, uova, fagioli e latticini.

Gli alimenti ad alto contenuto di fibre, come cereali integrali, fagioli, noci, frutta e verdura, possono abbassare i livelli di zucchero nel sangue e aiutare a prevenire il diabete. Le fibre aiutano a rallentare la velocità di assorbimento degli zuccheri nel sangue, impedendo che i livelli di zucchero nel sangue aumentino.

Mantenere un peso regolare

L’obesità è uno dei maggiori fattori di rischio per il diabete, quindi mantenere un peso sano è importante per le persone affette da diabete. Se abbiamo qualche chilo in più dobbiamo cercare di perdere peso attraverso il cibo e l’attività fisica. Una dieta sana è composta da alimenti integrali come frutta, verdura, cereali integrali e proteine. Può aiutare a gestire il peso e a prevenire il diabete.