Con questo trucco pulirai le scarpe in lavatrice in modo impeccabile

Pulire le scarpe in lavatrice, senza rischiare di rovinarle, si può adottando un piccolo trucco. Se le tue scarpe hanno cambiato colore o emanano un olezzo sgradevole, è arrivata l’ora di lavarle. Non disperare! Non dovrai cimentarti in faticosi lavaggi a mano. È possibile infilare le scarpe nel cestello della lavatrice e procedere con un normale lavaggio, a patto che tu adotti certi accorgimenti.

Ecco il trucco per pulire le scarpe in lavatrice

Chi l’ha detto che non si può pulire le scarpe in lavatrice? Tranne alcuni casi, quasi tutte le calzature possono essere lavate come si fa con il bucato. Fatta eccezione per le scarpe di cuoio, di camoscio o con decorazioni pregiate, tutte le altre calzature potranno essere infilate nella lavatrice, per essere pulite. Ciò che conta sarà seguire alcune semplici accortezze, per evitare che scarpe o lavatrice si danneggino.

