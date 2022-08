Il contesto “casalingo” è letteralmente pieno di dinamiche, piccole problematiche e segreti collegati che fanno somigliare il nostro ambiente personale come qualcosa degno di attenzione per ambire a vivere in un contesto gradevole e non fastidioso, sopratutto se non viviamo da soli. Alcuni luoghi necessitano di più attenzione di altri, ed il bagno, a causa dei vari utilizzi che risultano legati a questo specifico “angolo di abitazione” risulta essere un luogo particolarmente degno di queste attenzioni. Infatti proprio il bagno è spesso legato in modo “naturale” ai cattivi odori che possono provenire da diverse fonti. Ma come occuparsi di questi cattivi odori? Basta utilizzare alcuni trucchi molto semplici e di tipo “naturale”.

Elimina così i cattivi odori dal bagno: ecco i trucchi naturali e veloci

In molti casi la causa dei cattivi odori è il water, e più nello specifico, se abbiamo già provveduto a pulire ed igienizzare la parte in ceramica, l’olezzo può provenire dalla conduttura fognaria o dalla tubazione, ad esempio qualche forma di “reflusso”. Se abbiamo il sospetto di qualche intrusione è sufficiente adoperare una soluzione composta da sale, bicarbonato in una pentola d’acqua bollente che andrà versata direttamente ed interamente nello scarico. Alternativamente, se non ci sono “blocchi”, è sufficiente utilizzare mezzo bicchiere di aceto di mele, che ha anche un elevato potere igienizzante.

Ti potrebbe interessare: Se ti sei appena trasferito, non puoi non comprare queste cose iniziali

Se il nostro scarico è sprovvisto di fossa biologica ma è collgato direttamente alla rete fognaria può manifestarsi il caratteristico olezzo molto sgradevole di “fogna”, dovuto alla risalita dello scarico attraverso il sifone, che non a caso è dotato di una forma a “S” proprio per ridurre il ritorno di questi cattivi odori. Tuttavia alcune particolari condizioni ed ostruzioni possono sviluppare questi cattivi odori, che richiedono nei casi più estremi di sostituire o comunque rimuovere il sifone.

Però possiamo anche tentare di “ripulirlo” con una soluzione composta da aceto bianco e bicarbonato, versando una quantità non inferiore a 200 grammi nello scarico e poi aggiungendo un bicchiere abbondante di aceto bianco, non tirando successivamente lo scarico per almeno un’ora.