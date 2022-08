In queste città puoi avere una vita di lusso spendendo pochissimo: ecco dove

Sapete che ci sono nel mondo dei luoghi dove è possibile andare a vivere dignitosamente spendendo davvero poco? La risposta è affermativa, infatti vi sono alcuni Stati in cui con meno di metà dello stipendio medio di un italiano si riesce a condurre un’esistenza egregia. Vediamo quali!

La Thailandia

La Thailandia è uno dei posti più economici, pratici e belli per andare a vivere. Qui, la maggior parte delle persone nelle aree urbane parla correttamente la lingua inglese, e i territori sono ricchi di offerta culturale e attrazioni come templi, spiagge bianchissime, mare cristallino, splendidi monumenti. In media l’affitto mensile di un posto letto costa €270, a cui bisogna aggiungere circa €65 / mese per la spesa di elettricità, riscaldamento, acqua, rifiuti. L’assistenza sanitaria è a pagamento, ma i costi sono davvero irrisori e il servizio è generalmente buono. E per il cibo? Riso con noodles costano davvero molto poco ed è accessibile a tutti!

L’India

L’India è il luogo ideale per gli amanti della spiritualità e delle avventure fuori porta. Questa è una terra ricca di fiumi, altipiani, spiagge e deserti, ed è piena di meravigliosi lasciti della religione e della storia. L’affitto di un posto letto costa circa €140, mentre le spese dell’utenze sono di circa €35 al mese. Un pasto medio costa circa €5. Data la situazione sanitaria a rischio, è bene stipulare una polizza assicurativa personalizzata.

Costa Rica

Anche qui il costo della vita è uno dei più bassi al mondo. Andare a vivere in un posto del genere vi permetterà di avere una vita agiata e lussuosa in certi casi. Se ci si accontenta di condividere l’alloggio con degli amici si riesce a vivere dignitosamente con circa €450 al mese, costo che cala se si scelgono zone lontane dalla capitale. Il costo delle sigarette è di €2,90 a pacchetto, mentre per consumare un buon pasto in una trattoria tipica sono sufficienti €6. Esiste una sanità pubblica che offre un servizio più che discreto.

La Colombia

Se la vostra idea è quella di trasferirvi nel Sud America, un altro Paese da scegliere, con un costo della vita davvero basso, è la Colombia. Questa destinazione ha molto da offrire: paesaggi che variano dal Mar dei Caraibi alla foresta amazzonica, una popolazione amichevole ed è tra i Paesi più felici al mondo. Sfatiamo principalmente un mito: la Colombia non è così pericolosa come tutti credono. Come in qualsiasi Paese straniero è importante ambientarsi, capire quali sono le zone meno raccomandate e quelle più sicure, ma è un’ottima soluzione per iniziare una nuova vita. E’ una destinazione scelta anche da molti pensionati: con €800,00 al mese puoi vivere quasi una vita di lusso, inoltre il mercato immobiliare presenta tantissime opportunità.