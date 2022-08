L’uomo spesso viene associato, simbolicamente parlando, ad una figura forte, “ingombrante”, a tratti autoritaria e queste capacità sono ancora oggi considerate apprezzabili, soprattutto perchè il più tradizionale degli status quo è basato sul sistema patriarcale, idea che è in progressivo cambiamento almeno in parte. Ma com’è logico pensarlo, non tutti gli uomini sono nati per essere dominanti e indissolubili, molti sono incredibilmente vulnerabili in particolar modo perchè molto sensibili…ma non solo. Ecco quali sono gli uomini più facili da “ferire”, perchè vulnerabili.

La classifica degli uomini più vulnerabili dello zodiaco. Li conosci?

Scorpione

Non nasconde di avere un animo nobile, sensibile e percettivo, considerazione che divide i giudizi ma che evidenzia la duttilità dello Scorpione. Quest’uomo però è molto vulnerabile e non è così sorprendente vederlo struggersi per situazioni che magari non sono fonte di reale preoccupazione. Questa tendenza si scontra con un atteggamento quasi austero.

Cancro

Cancro si preoccupa tantissimo, di tutto, anche se comprende che non è al centro di tutto e che quasi tutte le cose razionalmente non gli appartengono. Per l’uomo Cancro non vale il concetto “ciò che non ti uccide ti fortifica”, in quanto avere un atteggiamento pessimista non nasconde ne tantomeno migliora una vulnerabilità quasi percepibile fisicamente.

Pesci

Sognatore, sensibile e spesso anche decisamente colto. Si fa carico dei problemi altrui perchè il suo animo lo prevede ma è abbastanza sveglio da non farsi inganare. Pesci però è anche pienamente cosciente che non può ovviare a tutti i grandi problemi e questo lo rende spesso insofferente.