Anche la personalità più “accorta” e attenta a non spocare inevitabilmente sviluppa sporcizia, in quanto il naturale decorso quotidiano, comprensivo di vari step, ci porta a produrre rifiuti e varie tipologie di sporco. Se oggi esistono tantissimi prodotti oramai anche molto specifici per trattare in modo efficace le macchie, indifferenemente dalla tipologia e dal “luogo”, non sempre questi prodotti sono “salutari” e naturali quanto efficaci. Non è un caso che sopratutto grazie all’avvento del web, molti metodi utilizzati dalle nostre madri e nonne risultano essere efficaci esattamente come anni fa, e tra le macchie più fastidiose da rimuovere dalle mattonelle spiccano quelle di olio.

Le mattonelle macchiate di olio si puliscono con questo trucco della nonna

Come rimuoverle efficacemente? Il problema principale è rimuovere le macchie in modo consono, altrimenti le tracce e gli aloni possono “resistere” sviluppando una antiestetica patina ed aloni di vario tipo.

Ti potrebbe interessare: Con questo trucco pulirai le scarpe in lavatrice in modo impeccabile

Bisogna ricordarsi di agire preventivamente, in quanto la composizione oleosa “penetra” nella struttura delle mattonelle nel giro di poco tempo, e può lasciare anche macchie indelebili sui materiali porosi. Quando cade dell’olio sulle mattonelle non è necessario strofinare in modo energetico ma è consigliabile assorbire la macchia con bicarbonato, segatura, sale o amido di mais o qualsiasi altra tipologia di prodotto che assorbe in modo efficace l’olio.

Se la macchia è ridotta, può essere sufficiente utilizzare la carta assorbente, avendo cura di sostituirla non appena la maccha sarà stata assorbita, con l’intento di rimuovere ogni traccia della macchia fino a quando non sarà rimasto solo l’alone.

Il rimedio “naturale” per rimuovere le tracce di alone è costiituito da una soluzione composta da un mix di acqua, sapone per piatti e un po’ di aceto bianco, soluzione che risulta essere utile una volta applicata e lasciata agire. Successivamente possiamo provvedere con un lavaggio con il tradizionale detersivo sgrassatore.