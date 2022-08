Meduse, api e ragni: ecco cosa fare se ci pungono secondo il medico

Meduse, api e ragni sono l’incubo dell’estate, ma non temere alla loro puntura c’è sempre una soluzione. Ecco cosa fare se ci pungono secondo il medico.

L’importante è monitorare sempre i sintomi e in caso siano eccessivi rispetto alla media, correre al pronto soccorso.

Cosa fare in caso di punture di api, vespe, ragni o meduse?

Ecco alcuni utilissimi consigli del medico che spiega come comportarsi. Perché ce ne è bisogno? questi tipi di punture sono molto frequenti in estate, così come quella di medusa. Occorre dunque conoscere quali siano i rimedi più efficaci contro il dolore.

Puntura api: cosa fare

L’ape ha un pungiglione e quando ci avvicina pompa veleno nella nostra pelle che genera dolore. La reazione Essa può essere fisiologica e naturale oppure dettata dalla presenza di allergie. Le due reazioni sono totalmente diverse, ma in genere che si manifesta attraverso: dolore, bruciore, prurito, gonfiore. Nulla che deve far preoccupare, tranne se uno è allergico.

Se nella parte colpita appaiono rossore, gonfiore, calore e dolore occorre, bisogna lavare la zona e mettere ghiaccio. Non bisogna assolutamente grattarsi; Se, al contrario, la reazione è allergica e coinvolge tutto il corpo, non solo la zona coinvolta dalla puntura, è bene assumere cortisone anti-infiammatorio e un antistaminico o andare al pronto soccorso.

Altro consiglio del medico? Se per caso dopo una puntura d’ape rimane nella pelle il pungiglione occorre toglierlo con calma e tranquillità utilizzando una pinzetta.

Puntura del ragno: cosa succede e come reagire

Se, invece, a pungerci non è un ragno, come comportarsi?

Il medico ci segnala che si tratta, pertanto, di una puntura che si presenta con al centro una lesione infiammatoria come una piccola ulcera.Cosa accade dopo il morso del ragno? In alcuni può insorgere febbre e dolori, ma dipende dalla quantità di veleno inoculata.

In ogni caso occorre mantenere la calma e continuare a monitorare la zona, per vedere i vari sintomi. Se la zona interessata si ampia e compaiono sintomi più gravi è bene allertare il proprio medico o recarsi al pronto soccorso più vicino.

Meduse: come curare la loro puntura

Come curarsi dopo una puntura di medusa? Questi animali marini sono terribili e affascinanti. Attenti però alle loro punture! Spesso non ce ne si accorge nemmeno della loro puntura. Una volta successo, si sente un bruciore e si deve bagnare la zona con acqua calda.

Sconsigliato invece il ghiaccio o l’ammoniaca. La puntura delle meduse è una puntura dolorosa e spesso richiede anche l’assunzione di cortisone.

Meduse, api e ragni sono i morsi che più temiamo in estate, ma con questi semplici consigli, possiamo curarci al meglio, basta stare solo un po’ più attenti.