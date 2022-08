Le zucchine fanno parte della famiglia delle Cucurbitacee e ne esistono molteplici varietà. Il periodo di sviluppo completo, e quindi di raccolta naturale per siffatti ortaggi, corrisponde con la primavera/estate, ma ormai, grazie alla espansione delle serre, si possono trovare sul mercato tutto l’anno. È comunque sempre raccomandabile mangiarle nel periodo di naturale maturazione in quanto sono più piene di nutrienti e costano meno.

Nessuno lo sa, ma ecco perché dovresti mangiare le zucchine frequentemente

Mangiare le zucchine frequentemente fa molto bene al nostro organismo e oggi vedremo il perché. Difatti le zucchine, hanno un contenuto ridottissimo di calorie, il che le rende molto adatte nelle diete ipocaloriche. Sono prive di sale, rinfrescanti e agevolmente digeribili. Le loro peculiarità, le rendono particolarmente ideali anche nella prima infanzia; le zucchine, difatti, sono tra i primissimi cibi ad essere introdotti durante lo svezzamento dei neonati.

Tra i nutrienti, racchiudono specialmente potassio; comprendono, poi, acido folico, vitamina E e vitamina C. Le zucchine sono diuretiche e soccorrono nel contrastare i problemi delle vie urinarie; sono valide alleate di chi soffre di infiammazione intestinale; sono molto utili in caso di stitichezza. Alle zucchine vengono, inoltre, individuate proprietà rilassanti e calmanti. La pianta della zucchina matura in maniera rampicante o strisciante, produce dei fiori gialli, commestibili e dei frutti che si colgono acerbi quando sono lunghi circa 20 centimetri. Ciò è rilevante perché il frutto di piccole o medie dimensioni ha un sapore più buono, poi, senza lasciare maturare troppo la zucchina, la pianta nei mesi estivi è più produttiva (come abbiamo già detto).

Ma ritorniamo alle proprietà delle zucchine, parlando deivalori nutrizionali. Oltre ad essere piene di acqua, come il sedano, le zucchine sono prive di grassi e colesterolo e raccomandate spesso nelle diete. In Italia si seminano principalmente la varietà lunga e quella tonda, i cui valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto comprendono: vitamina A, vitamina C, acido folico, fibre.

Ulteriormente, le zucchine racchiudono aminoacidi essenziali come il triptofano, che troviamo anche nella quinoa, che svolgono numerose funzioni fondamentali per l’organismo, tra cui la trasmissione di impulsi nervosi e la sintesi proteica. Sono presenti infine sostanze antiossidanti, benefiche per la salute. Ecco dunque le molteplici proprietà nutrizionali che rendono questo alimento da consumare assolutamente e spesso per farne giovare all’organismo.