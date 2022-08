Oroscopo Branko domani, 20 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 20 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 20 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani, quel fastidioso Marte che finora potrebbe averti stancato e fatto spesso innervosire, approderà nel segno dell’amico Gemelli. Il pianeta rosso da qui fino alla fine dell’anno, e oltre, non ti sarà più ostile. Buona notizia!

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Marte lascerà la splendida posizione in Toro e comincerà un lungo transito in Gemelli. D’ora in avanti il pianeta rosso t’imporrà una maggiore prudenza, soprattutto dal punto di vista della forma fisica. Dovrai fare molta attenzione, se necessario rallentare i tuoi ritmi.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Marte inizierà un lungo transito nel segno dell’amico Gemelli che continuerà fino alla fine dell’anno. In posizione di ottimo trigono, il pianeta pomperà nelle tue vene energia pura, che per te sarà meglio dell’oro! Ottimo periodo per gli atleti, gli sportivi del segno.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani finalmente Marte, tuo pianeta guida, lascerà la sua posizione opposta per traslocare nel cielo dei Gemelli. Sebbene si tratti di un punto neutrale, d’ora in poi avrai modo di recuperare, soprattutto a livello emotivo e fisico. Ritroverai più forza e vitalità, sarai meno irascibile.