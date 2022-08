Oroscopo domani 20 agosto 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani sabato 20 agosto 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 20 agosto.

Oroscopo Paolo Fox domani – 20 agosto 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà stelle di grande risalto. Il Toro dovrà fare attenzione alle sue finanze. Domani i Gemelli comincerà un weekend molto promettente. Il Cancro dovrebbe dare più spazio ai sentimenti.

Domani il Leone comincerà un fine settimana piacevole da vivere. La Vergine potrà studiare nuove strategie per il futuro. Domani i nati in Bilancia dovranno iniziare a liberare mente e cuore dalle tensioni nate in passato. Lo Scorpione avrà bisogno di prudenza in amore. Occhio alla gelosia!

Domani il Sagittario e i Pesci dovranno usare la massima cautela, per contrastare gli effetti negativi di una Luna in aspetto contrario. Prudenza in amore e in famiglia. Domani il Capricorno si sentirà più sereno e bendisposto in amore. L’Acquario sarà convincente e comunicativo come non mai!

Oroscopo Branko domani – 20 agosto 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete avrà nuovo sprint grazie al transito di Marte nel segno dei Gemelli. Un possibile calo fisico per i nati in Toro. Meglio curare la pelle. Domani i Gemelli accoglieranno Marte nel segno. Il Cancro dovrà iniziare a prestare più attenzione alla sua forma fisica.

Domani il Leone avrà un nuovo amico nel cielo: Marte! La Vergine dovrà cominciare ad avere più prudenza per quel che riguarda la forma fisica. Da domani la Bilancia avrà una bella carica di energia in più. Lo Scorpione potrà iniziare a recuperare vitalità e serenità.

Domani Il Sagittario potrebbe diventare un po’ più nervoso, scontroso o affaticato, colpa di Marte in opposizione. Il Capricorno recupererà forza fisica e passionalità. Da domani la salute dell’Acquario sarà in netta ripresa. Infine, i Pesci dovranno cercare di non affaticarsi troppo, curare di più la salute fisica.