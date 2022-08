Oroscopo domani Paolo Fox, 20 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 20 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che sarà piacevole da vivere. Con un cielo del genere sarà un’impresa ardua rimanere da soli! Se l’amore non è proprio qualcosa che ti interessa, allora avrai miglioramenti nel lavoro. Un Leone che lavora come dipendente potrebbe ricevere più incarichi da svolgere. Giove in ottimo aspetto ti proteggerà dai malintenzionati, da chi ti vuole ostacolare.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani Mercurio ti suggerirà nuove strategie da adottare, se ci saranno scelte da fare in vista del futuro. Stelle interessanti per chi vuole discutere di lavoro. I nati in Vergine stanno cominciando una fase di grande liberazione che avrà il suo culmine nel 2023. Qualche difficoltà la incontrerà chi è in cerca di soci, collaboratori o alleati onesti e leali. Cerca di essere più predisposto in amore: molto presto Venere approderà nel tuo segno! Favorite le nuove conoscenze.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà importante cercare di liberare la mente e il cuore da tutto ciò che ti ha fatto stare male nei mesi passati. Il weekend sarà baciato da una bellissima Luna. Sfruttalo per provare a trovare un accordo con le persone vicine. Nel lavoro sarà più difficile ritrovare un equilibrio. A maggio qualcosa è successo che ti ha costretto a cambiare. Con Venere non più opposta anche a livello sentimentale potrai ritrovare più serenità.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani comincerà un weekend abbastanza interessante, anche se in amore potrebbero essere ancora piccoli disagi. Urano in opposizione potrebbe importi qualche cambiamento profondo dal punto di vista sentimentale, relazionale. Cerca di tenere a bada la tua gelosia, non comportarti in maniera troppo sospettosa nei confronti dell’altro. Sii prudente per tutto il mese di agosto. Non stuzzicare troppo il partner, sennò lo farai arrabbiare!