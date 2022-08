Oroscopo Paolo Fox domani, 20 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 20 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana caratterizzato da una Luna opposta. Potresti incappare in piccoli, fastidiosi incidenti di percorso, in attimi di nervosismo, discussioni. Sii paziente, anche in amore, se avrai a che fare con qualcuno che non è sulla tua stessa lunghezza d’onda. Forse desidererai trovarti altrove. Cambiamenti improvvisi entro domenica.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani riuscirai a parlare d’amore con più serenità. Finalmente le tensioni provate in passato se ne andranno. Adesso le acque sono più tranquille. Saranno molti i Capricorno più predisposti all’amore, più presenti nel rapporto di coppia. Mercurio amico ti susciterà idee vincenti, soluzione efficaci ai tuoi problemi pratici.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare su un grande cielo, una bellissima Luna, Venere favorevole. Nelle prossime ore ti sentirai più amato e avrai una gran voglia di amare. Sarai più bravo a convincere le altre persone, più comunicativo e intraprendente. Si preannunciano due giornate che potrebbero regalare emozioni positive in amore. Sii prudente con le questioni legali e finanziarie.

Oroscopo domani: Pesci

Domani inizierà un weekend un po’ sottotono, pensieroso. Forse dovresti solo fare un po’ più attenzione in famiglia, usare cautela con le spese. Occorrerà particolare pazienza se avrai a che fare con un Gemelli o con una Vergine: possibili contrasti. Dovresti fare attenzione a non tornare con la mente al passato. Meglio dedicare queste giornate ad attività più leggere e divertenti.