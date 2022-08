Se ami la montagna, questi luoghi sono imperdibili: ecco quali

Disseminate in tutto il paese, le montagne italiane sono uno dei tesori paesaggistici più spettacolari che l’Italia custodisce sul suo territorio. La bellezza delle sue vette montuose offre numerosi spunti di viaggio e attività in ogni stagione dell’anno. Ecco i luoghi che dovresti visitare almeno una volta.

Santa Maria Maggiore, Piemonte

Santa Maria Maggiore è una famosa località turistica del nord del Piemonte. Si trova esattamente nella Val Vigezzo, zona apprezzata dagli amanti del trekking e delle attività outdoor. In questo luogo potrete perdervi tra le meraviglie che la natura offre negli splendidi passaggi montani, grazie ai tanti sentieri, alle piste ciclabili e ai percorsi per appassionati di equitazione, nordic walking e downhill. In più, in questo luogo potrete trovare un entusiasmante parco avventura. Inoltre nella zona della pineta si concentrano campi da tennis, una piscina, spazi per il tiro con l’arco, maneggi e un campo da golf.

Dolomiti, Trentino

Il Trentino, confinando con Austria e Svizzera, offre un’affascinante combinazione di tradizioni italiane e alpine nelle Dolomiti. Le altissime cime e le forme particolari di queste montagne danno vita ad uno scenario spettacolare e, oltre ad essere una fantastica destinazione nei mesi più freddi per quanto riguarda lo sci, durante il periodo estivo diventa una destinazione caratteristica e ricca di sentieri per le escursioni adatti a diversi livelli di abilità, deliziosi paesi alpini e viste mozzafiato.

Cortina d’Ampezzo

Se vuoi organizzare un viaggio in una destinazione alla moda, allora prenotare una casa vacanze a Cortina D’Ampezzo è d’obbligo. Cortina D’Ampezzo è una località sciistica del Veneto molto in voga, a sole 2 ore di macchina da Venezia. La zona è una mecca degli sport invernali fin dagli anni ’30, ma oltre alla stagione sciistica, la zona riesce ad attirare anche durante quella estiva chi cammina, gli arrampicatori e i ciclisti riaprendo, tra Giugno e Settembre, servizi ed infrastrutture per soddisfare i loro bisogni.

La Valle D’Aosta

Le montagne della valle d’aosta non hanno nulla da invidiare a quelle del Trentino. Alcuni paesaggi maestosi si possono trovare proprio ad ovest, dove lo spazio sembra infinito e si cammina ai piedi dei giganti di pietra. E’ il caso dell’Alpeggio Verney, dalla vastità di questi spazi si potrebbe pensare di essere in una valle invece ci troviamo in un grande prato verde. Da qui scendono le acque di fusione dei ghiacciai valdostani che si scontrano con il verde dei prati ed il colore dei fiori d’alta quota. La pace assoluta e l’immensità degli spazi fa tornare al passato, quando l’intervento dell’uomo era limitato e c’era solo la natura. Nell’Alpeggio Verney di La Thuile si ha ancora la possibilità di assaporare questa fantastica sensazione.