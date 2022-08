Ami una persona che non puoi avere? ecco come affrontare la situazione

Quando ami una persona che non puoi avere subentrano nell’animo dei sentimenti contrastanti che quasi non ti lasciano dormire la notte. Provare delle emozioni per qualcuno può essere difficile. Soprattutto quando si sa che non si è ricambiati o che l’altra persona al momento vive una relazione con qualcun altro.

Ma questo non significa che i nostri sentimenti debbano rimanere inespressi. Significa solo che bisogna essere cauti e tenere alta la guardia per evitare che di ferirsi. Tuttavia, non è facile tenere nascoste le cose, soprattutto se si è sempre vicini a quella persona. E per quanto si vogliano allontanare queste sensazioni impellenti, esse tendono a insinuarsi nei nostri pensieri.

Dunque, potremmo ritrovarci a sognare la persona in questione o a rimuginare sulla sua presenza in maniera continuativa e, quasi, ossessiva. Cosa fare, allora, se ci si rende conto che la propria cotta non è ricambiata? Con un po’ di tatto e un po’ di pratica di autocontrollo, le cose diventeranno sicuramente più facili: ecco alcuni consigli su come affrontare l’amore per una persona che non si può avere.

Quando ami una persona che non puoi avere

Quando si è innamorati di qualcuno, è facile cadere in trance e lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. L’importante è rimanere vigili e consapevoli del proprio comportamento. È importante anche essere consapevoli di come ci si comporta con questa persona. Se ci accorgiamo di non prestare molta attenzione a ciò che diciamo o facciamo, è bene prendere le distanze, almeno fino a quando non riusciremo a ritrovare noi stessi.

Inoltre, diventa fondamentale esprimere i sentimenti all’altra persona senza aver paura di condividere ciò che si ha in mente. Se proviamo dei sentimenti per qualcuno, non ha senso tenerli nascosti. Il nasconderlo può causare sia a noi che all’altra persona uno stress inutile. Se sentiamo di dover tenere i vostri sentimenti nascosti e inespressi, potremmo sentirci in trappola.

Potremmo persino finire per provare risentimento nei confronti dell’altra persona che ci tiene intrappolati nei vostri sentimenti. Se abbiamo paura a parlare forse c’è qualche atteggiamento nell’altra persona che ci frena. Oppure, è solo la nostra paura a tenerci legati. Comprendiamo prima da dove arriva il blocco e poi potremmo agire di conseguenza.

Cosa fare una volta individuato il blocco?

Può essere difficile affrontare l’amore soprattutto quando si ama una persona che non puoi avere. Tuttavia, è importante essere forti e tenere sotto controllo le proprie emozioni. Bisogna entrare nelle grazie della persona standole vicino e presentandoci come amici. Non diamo spazio ai colpi di testa ma misuriamo il nostro obiettivo con consapevolezza.

Eventualmente teniamo un diario, grazie al quale potremmo scrivere i nostri dubbi, sentimenti ed emozioni. Con il suo supporto potremmo anche studiare un piano di azione così agiremo in maniera più rilassata e naturale. Poi, se la avventura romantica che abbiamo intrapreso seguirà il suo corso tanto meglio. Altrimenti non ci resterà che cambiare persona e puntare su qualcuno o qualcuna che sa apprezzare ciò che siamo. Senza dover incorrere in sotterfugi e imprese titaniche.