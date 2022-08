Attenzione a sbiancare i denti: ecco come fare senza danneggiarli

Sbiancare i denti è la prerogativa di molte persone, non solo dello star system. Attenzione però a farlo senza danneggiarli, ci sono infatti metodi naturali e il metodo chimico usato dai dentisti. Quale scegliere?

Lo sbiancamento naturale dei denti è l’alternativa più economica ai trattamenti chimici, lo sbiancamento dentale professionale eseguito con perossido di idrogeno. Le antiche tecniche di sbiancamento naturale dei denti si contrappongono dunque ai più moderni (e costosi) trattamenti di odontoiatria estetica.

Attenzione a sbiancare i denti senza danneggiarli

Sbiancare i denti non serve solo per avere un sorriso luccicante, ma anche per avere denti puliti. Prima di ricorrere a qualsivoglia trattamento sbiancante bisogna fare una visita specialistica per capire se è necessario eliminare carie o se ci sono altri problemi.

In presenza di questi problemi, lo sbiancamento dei denti è consigliato solo dopo averlo curato. Per questo è importante sottoporsi periodicamente (ogni 6-12 mesi) all’igiene dentale professionale e, almeno una volta all’anno, al controllo odontoiatrico.

Fin dai tempi più remoti, l’uomo ha ricercato soluzioni per migliorare l’estetica del sorriso. Come spesso accade, lavare i denti e usare il collutorio non è sempre sufficiente per avere denti bianchi.

Anche se meno efficace di quello professionale, lo sbiancamento naturale dentale può comunque migliorare l’aspetto, evitare l’invecchiamento e anche eliminare le macchie dovute al fumo e al caffè.

Gli sbiancanti naturali impiegati per donare nuovo candore ai denti sono veramente molti, dai più delicati a quelli più aggressivi; ecco quali possono essere:

Il bicarbonato di sodio

La salvia

mele, uva passa e carote

Limone

La buccia d’arancia

Ci sarebbe anche l’acqua ossigenata, ma non sempre fa bene perché bisogna fare attenzione a non ingerirla.

Bicarbonato di sodio: migliore sbiancante

Il bicarbonato di sodio è certamente uno dei rimedi casalinghi e naturali maggiormente conosciuti per sbiancare i denti. L’azione sbiancante viene esercitata per abrasione. Viene usato creando una pappetta insieme al limone e successivamente spalmata sui denti.

L’efficacia di questo sbiancante naturale è comprovata e riconosciuta da tempo, non a caso, esso viene spesso addizionato ai dentifrici per ottenere un prodotto dall’effetto sbiancante naturale. Rimuove le macchie e rende i denti lucidi, ma se usato troppo a lungo provoca corrosione dello smalto.

La salvia

La salvia è un altro antico rimedio impiegato con successo per ottenere denti bianchi e alito fresco. Ottimo rimedio per sbiancare i denti ed eliminare le macchie. Utile anche per eliminare i batteri. Usarlo solo due volte a settimana, senza esagerare.