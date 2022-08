Siamo oramai quasi totalmente abituati a pagare per ogni tipologia di servizi “facoltativi”, come possono essere le varie forme di abbonamento a riviste, abbonamenti e simili, mentre una larga fetta della popolazione italiana manifesta ancora un certo astio nel dover pagare obbligatoriamente ciò che “sembra” gratis o quantomeno che dovrebbe esserlo, come la TV pubblica. Il servizio televisivo pubblico, come sappiamo è determinato dall’operato dello Stato, e per questo viene associato alla Rai, da qui il termine Canone Rai, che identifica in sostanza la tassa televisiva.

Tassa televisiva, perchè?

La tassa televisiva è esattamente ciò che dice il nome stesso, ossia una forma di pagamento non facoltativo ma obbligatorio per qualsiasi forma di cittadino che fa parte di un nucleo familiare ove risulta presente almeno un apparecchio televisivo. L’importo fisso su base annua è di 90 euro, e viene calcolato indipendentemente dal tipo di utilizzo, essendo una tassa sul possesso. Lo Stato ha sempre “faticato molto” nel ridurre l’ostracismo che buona parte della popolazione italiana continua ad avere nei confronti della tassa televisiva, che costituisce un’entrata economica rilevante per lo stato, quindi sarebbe assurdo concepire in maniera realistica una abrogazione di questa entrata.

Canone Rai, in quali casi non si paga? Ecco la risposta

Tuttavia lo stato permette di “non pagare” il Canone televisivo in modo legate, per specifiche categorie di cittadini. Si tratta di un’esenzione completa, che può essere richiesta, attraverso una serie di moduli riscontrabili presso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Questo va compilato e spedito tramite raccomandata presso l’indirizzo AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, o in alternativa attraverso la PEC, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Le categorie che possono fare richiesta di esenzione sono le seguenti.