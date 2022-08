L’autostima costituisce l’autoconsiderazione che si ha delle proprie capacità ma anche della nostra persona, generalmente parlando, e c’è un reale problema se a tratti decidiamo di evidenziare quanto siamo bravi in un determinato contesto. Alcune persone però spingono questo ragionamento fino all’eccesso assoluto, cosi darsi delle arie diventa lo standard assoluto. I profili boriosi evidenziano proprio questa fastidiosa tendenza, che spesso stona con le loro reali capacità, in quanto si tratta di una narrazione che sembra sfidare i fatti. Ma è più forte di alcuni segni, che sono conosciuti per essere boriosi. Quali sono?

Conosci i segni boriosi dello zodiaco? Sono questi !

Gemelli

Gemelli divide i giudizi in quanto se da una parte fanno un largo uso di autoironia, hanno un’opinione personale molto elevata, quasi “speciale” nei loro stessi riguardi. Anche se fanno cose normalissime, i Gemelli amano applicare una sorta di aura di perfezione, come per distinguere il proprio operato da quello altrui, ma non per forza in senso positivo.

Pesci

Pesci non crede realmente alle proprie storie ed esagerazioni, ma rappresenta un metodo per distinguersi. Ecco perchè sono i boriosi più “tollerati”, in quanto non danno la reale impressione di essere così pieni di talenti come amano far credere.

Acquario

Da decisamente più fastidio l’operato dell’Acquario che è famosissimo per declamare in maniera eccessiva, quasi impossibile da sopportare le proprie gesta. Sono anche mediamente arroganti e saccenti, e pur essendo famosi per essere insicuri, maggiore è quest’ultimo fattore, e più forte l’atteggiamento borioso dell’Acquario si evidenza, come se lo aiutasse ad evadere dalla realtà.