La capacità di adattamento definisce la duttilità umana che può evidenziarsi in numerosi contesti, anche molto diversi. Per molti una persona matura “di base” sarà anche molto portata al cambiamento e all’adattare la propria personalità così da essere più efficace in determinate situazioni. Eppure al mondo esistono tantissimi profili caratteriali insoffernenti, ossia portati a non volersi adattare, apprendere e sono soliti manifestare una forma di passività e pigrizia nei confronti delle novità. Questo è riconducibile indubbiamente all’esperienza accumulata ma anche dalla formazione del proprio carattere. Ecco quali sono i segni insofferenti di natura.

Conosci i segni più insofferenti dello zodiaco? Sono questi!

Leone

E’ un profilo tradizionalista di natura, che non ama adattarsi al “nuovo” immediatamente ma che resta ancorato a concetti che conosce bene, a costo di annoiarsi. Segno entusiasta, spesso evita proprio nuovi insegnamenti e realtà senza un non precisato motivo. Rappreseenta l’insofferent “immaturo”.

Pesci

Pesci è un segno dai due volti in questo senso, in quanto se da una parte ambisce a voler spiccare in modo evidente, dall’altra è estremamente ancorato alla propria sensibilità e convinzione, sopratutto per quanto riguarda l’amore. Anche se continua a sbagliare, non vuole adottare strategie differenti dalla propria.

Bilancia

Non così associativo, Bilancia è una persona dalla mentalità aperta, ma solo se si tratta di non mettere in discussione la propria. Bilancia comprende che lo stagnazione mentale è male, ma per convincerlo a cambiare bisogna procedere per step graduali, altrimenti Bilancia diventa il più insofferente in assoluto, anche se può sembrare strano.