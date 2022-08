Il contesto femminile è incredibilmente variegato, e allo stesso modo sembra essere molto complicato da definire in maniera precisa e definita. E’ sopratutto il contesto attuale, che da più spazio alle donne rispetto al passato, ad evidenziare che diversi esponenti femminili riescono ad essere più efficaci degli uomini in diversi contesti. La deduzione è la capacità intrinseca e naturale di formulare un pensiero logico da una situazione o da un comportamento, ma non tutte le donne logiche sono deduttive. Secondo lo zodiaco le donne più deduttive fanno solitamente parte dei seguenti segni.

Conosci le donne più deduttive dello zodiaco? Sono queste 3!

Scorpione

Una donna Scorpione che si rispetti non espone il proprio ragionamento se prima non ha dato adito al proprio animo deduttivo. E’ una personalità logica, che non comprende le conclusioni affrettate come accettabili, ma fa un largo uso della “decriptazione” degli indizi che ha a disposizione.

Ariete

Ance se sembra avventata, la donna Ariete difficilmente sbaglia un colpo in quanto a deduzione e “prima impressione”. Anche se è ovviamente tutt’altro che infallibile, non è così impulsiva come sembra, ma è incredibilmente capace di formulare idee e teorie in pochissimo tempo ed in modo molto naturale.

Vergine

La donna Vergine è paragonabile ad una novella Sherlock Holmes: non fa teorie realmente radicate e “fisse” ma prova ad avvalorarle con una sequela di ragionamenti anche molto coerenti ed efficaci che la portano a trarre conclusioni molto logiche. Vergine difficilmente si espone prima di aver valutato ogni variabile possibile ed immaginabile.