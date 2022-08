La dermatite da mare è un fenomeno di cui pochi effettivamente sanno di cosa si tratti. Difatti, per alcuni, il contatto con l’acqua marina può implicare fastidiose conseguenze, definite approssimativamente dermatite da acqua di mare.

Ovviamente, è giusto evidenziare come i disturbi della pelle debbano essere sempre controllati dal medico curante: quest’ultimo, se lo ritiene essenziale, potrà richiedere una consulenza allo specialista dermatologo.

Dermatite da mare: ecco cosa è e cosa può provocare, attenzione

Per dermatite da acqua di mare intendiamo una definizione generale, e spesso utilizzata a livello popolare, per rappresentare diverse manifestazioni cutanee derivate dal contatto con l’acqua marina. Si pone al contrario, ad esempio, di diverse situazioni di dermatite atopica, che tende invece a perfezionare una volta messa la pelle a contatto con l’acqua di mare.

Prima di arrivare al bagno è tuttavia raccomandato il consulto con il medico curante o il dermatologo di fiducia. I sintomi possono essere i più svariati, e inoltre di intensità molto distinta, e possono includere il rossore, il prurito, l’apparizione di bolle o pustole, desquamazione. Può riscontrarsi anche un formicolio alle estremità, più o meno sparso in altre aree del corpo. Come già segnalato, la definizione è del tutto sintetica, perché potrebbero essere plurime le ragioni che specificano il fenomeno.

Per questo è sempre indispensabile richiedere il parere del medico o del dermatologo, gli unici soggetti in grado di attuare una diagnosi precisa e proporre il processo di guarigione più giusto. La prima ragione al fondo della dermatite da acqua, quasi sempre anche la più sparsa, è una semplice eccessiva sensibilità della cute: la pelle morbida, a contatto con le alte concentrazioni di sale, può mostrare rossore, pieghe o disidratazione. In questo caso, il fenomeno ha spesso un regresso spontaneo dopo poco tempo dalla fine dell’esposizione.

Non si dovrebbero mai sminuire le manifestazioni cutanee, dal rossore al prurito, questo perché potrebbero essere sintomo di un malore più profondo. Al momento di adoperare i rimedi naturali contro la dermatite da acqua di mare è però essenziale controllare che la pelle sia integra. Controllo che deve essere svolto prima di applicare questi ritrovati.

Ecco dunque spiegata la dermatite da mare. Bisogna stare attenti per salvaguardare la propria pelle da questi fenomeni che possono essere pericolosi per la cute.