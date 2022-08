Millantatore, esageratore, insomma sbruffone: un termine che viene utilizzato con più che discreta regolarità per definire una personalità che “gonfia” ed aumenta le proprie capacità e proprietà in modo eccessivo, talvolta quasi comico, e spesso poco credibile, con il preciso intento di apparire “migliore” o più efficace. Esistono sbruffoni più o meno credibili, ma nel campo degli uomini esserlo anche solo in parte rappresenta per molti una condizione “normale”, una sorta di “evidenziatore di capacità”. Quali sono gli uomini più sbruffoni dello zodiaco?

Ecco gli uomini più sbruffoni secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Capricorno

Meglio dirlo da subito, il tipico uomo Capricorno è un insicuro nato, e vi resta per tutta la vita. Non perchè non abbia capacità, anzi, ma spesso si sente fuori posto e non sa come comportarsi e sopratutto come “vendere” le proprie capacità. Quindi il modus operandi “di base” è semplicemente esagerare. Rappresenta comunque uno sbruffone abbastanza credibile.

Leone

E’ un millantatore nato, ma non ha intenti “negativi”. Infatti solitamente si ferma all’auto compliementarsi a raffica, ma sostanzialmente non vuole essere realmente molto credibile. Insomma per Leone è tutto molto goliaradico, ma a volte esagera anche per i suoi standard.

Ariete

Ariete, perlomeno l’uomo, fa uso di un atteggiamento da sbruffone sopratutto per convincere se stesso, prima degli altri, in relazione alle proprie capacità. Quindi non millanta “a caso”, ma è tutto parte di un’opera di autoconvincimento che però fa da sprone. Ariete fa ampio uso di esagerazioni quando c’è bisogno di evidenziare le proprie capacità ma spesso inizia a crederci troppo.