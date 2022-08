Le personalità dominanti tendono indissolubilmente a “rubare la scena” indifferentemente dall’ambito di appartenenza e sono sempre pronte ad assumere il controllo quando possono, anzi lo fanno anche quando in realtà non potrebbero. Croce e delizia di questi segni, i dominanti infatti hanno un indubbio magnetismo e sono pieni di “fans”, ma anche di detrattori perchè non sempre “giocano secondo le regole”. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i profili caratteriali considerabili dominanti, che riescono ad assumere il controllo anche di alcune persone.

Ecco i 3 segni dominanti, secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

E’ dominante coi fatti, è la concretezza impersonificata e questo modus operandi è evidente e talvolta ingombrante anche in amore, contesto dove il Capricorno vuole avere un potere quasi totalitario sulla persona amata. E’ il suo modo per evidenziare il proprio affetto ma in molti casi esagera un po’.

Sagittario

Dominanti ma non “ingombranti”, i Sagittario fanno uso di un vocabolario piuttosto ampio e praticamente sempre molto incidente sugli altri, riuscendo ad avere un impatto e di lasciare un’impressione, che piaccia o meno, sempre evidente. E’ una personalità pacifica ma solo se non stimolato e non invogliato ad agire diversamente, in caso contrario è difficile uscire dalla sua sfera di influenza.

Toro

E’ consapevole di essere un po’ invadente, quindi prova a limitare al minimo la propria influenza, che resta comunque molto importante soprattutto quando deve esprimere un giudizio. Toro parla “il giusto” e misura sempre le proprie parole molto attentamente ma ciò che dice lascia il segno e definisce una personalità che in molti casi tende un po’ troppo a manipolare gli altri.