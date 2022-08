Ecco il segreto per pulire la griglia del forno: veloce e geniale

La pulizia della griglia del forno è una grande sofferenza: questo perché è uno degli ultimi posti che vorremmo metterci le mani. I ripiani intrappolano ogni tipo di sporco, grasso e particelle di cibo che sono difficili da raggiungere e ancora più difficili da pulire. La buona notizia è che non servono prodotti speciali per la pulizia o gadget sofisticati per mantenere il forno brillante. Con un po’ di ingegno, è possibile pulire quasi tutti gli elettrodomestici da cucina in pochissimo tempo. Ecco alcuni suggerimenti intelligenti per mantenere pulita la rastrelliera del forno.

Prima di iniziare la pulizia, accertarsi che il forno sia scollegato e che non vi siano alimenti all’interno. Successivamente, è necessario togliere le sparti da pulire sollevandole o facendole scorrere dal fondo del forno. Per iniziare si può usare una spugna morbida e un po’ di acqua calda, oppure un detergente multiuso o un detergente per forni. Assicuriamoci di leggere attentamente le istruzioni per utilizzare il prodotto giusto, il quale deve essere indicato anche per la pulizia del forno.

Pulire la griglia del forno con i prodotti naturali

Uno dei metodi di pulizia più semplici per la griglia da forno è l’uso del bicarbonato di sodio e dell’aceto, che aiutano a rimuovere le macchie e allo stesso tempo a pulire il ripiano del forno. È sufficiente mescolare due parti di bicarbonato di sodio con una parte di aceto, applicare il composto sulla griglia del forno e lasciarlo agire per circa 15 minuti.

La soluzione può presentarsi come pasta oppure in forma semi-liquida. Quindi, grattiamo i residui di sporco e risciacquiamo con acqua tiepida. La griglia del forno tornerà come nuova. Se lo sporco è particolarmente resistente, possiamo rendere la miscela un po’ più aggressiva aggiungendo più bicarbonato di sodio.

Teniamo presente però, che una quantità eccessiva di bicarbonato di sodio porterà alla formazione di una sostanza incrostante. A seconda di quanto è sporco il nostro forno, il processo può richiedere un po’ di tempo. È possibile accelerare i tempi utilizzando una spugna o una spazzola a setole morbide per rimuovere i residui di sporco.

Un altro aiuto ci arriva dal vapore. Possiamo usare un vaporizzatore meccanico, una scopa a vapore o una pentola con dell’acqua in fase di bollitura per scrostare lo sporco più resistente. In questo modo non dovremo utilizzare una dose massiccia di bicarbonato di sodio, né grattare in maniera furiosa la rastrelliera del forno.

Grazie al calore lo sporco sarà più semplice da eliminare. Possiamo dare una passata con acqua e aceto o spruzzare il composto direttamente sulla griglia e lasciare agire per una mezz’ora. Dopodiché, puliamo la rastrelliera con un tovagliolo di carta e il gioco è fatto. Questo è un ottimo modo per eliminare i residui più ostinati.

Se il forno non è particolarmente sporco si può usare in modo più semplice acqua, aceto e un panno in microfibra o un foglio di carta. L’aceto svolgerà la funzione disinfettante e pulente e la griglia sembrerà come appena uscita dal negozio e pronta per accogliere nuove pietanze.