Il freezer è una delle cose più seccanti da pulire in cucina, specialmente perché si genera la brina e il ghiaccio, arduo da togliere. Ma la notizia di oggi è che la carta stagnola vi salverà. La carta stagnola è un grande compagno in cucina: serve a mantenere in maniera ottimale gli alimenti, soccorre nel cuocere i piatti in forno ma anche tantissime diverse funzionalità segrete.

Una di queste si adopera con il freezer, un altro grande alleato di tutte le cucine, che ci sostiene nel conservare freschi i cibi, quando facciamo scorte. Solitamente, per sbrinare un freezer, per poi pulirlo, bisogna sgombrarlo, spegnerlo e far sciogliere tutto il ghiaccio fastidioso che si è generato, che ostacola anche la conservazione ottimale degli alimenti e impedisce anche la chiusura. Per farlo più agevolmente vi è un trucco che non tutti sanno: la carta stagnola.

Ecco perché si usa mettere due palline di carta stagnola nel freezer

È davvero tanto facile utilizzarla: basta afferrare dei fogli di carta alluminio rivestendo tutti i lati del freezer, certamente se il ghiaccio è poco e non parliamo di blocchi giganteschi. Una volta fatto ciò, si possono riportare tutti i prodotti al proprio posto, la carta stagnola farà il suo effetto e il ghiaccio si collocherà solo sui suoi lati, senza incidere sugli alimenti.

Poi, sarà facile rimuovere i fogli, lasciando così il congelatore pulito. Un’idea ideale per conservare sempre perfetto il vostro freezer, che farà risparmiare in modo sicuro moltissimo tempo. Poi, un altro metodo per sbrinare il freezer, quando la brina non è troppa, è utilizzare uno spray di acqua calda e degli strofinacci inzuppati, sempre caldi. In questo modo soccorrerete il ghiaccio nello sciogliersi e potrete pulire bene ogni vano.

Oltre a sbrinare il freezer, possono accadere altre cose quando si utilizza questo elettrodomestico. Ad esempio, a volte la frutta e la verdura surgelata perdono il loro sapore originario, diventando poco gustosi. Per evitare ciò basterà coprire le pareti del freezer o del cassetto dedicato interno con delle spugne: ciò perché la spugna sarà capace di assorbire l’umidità, senza farla arrivare ai prodotti.

Ecco dunque spiegato il trucchetto della carta stagnola. Se seguirete i passaggi spiegati da noi vedrete come la carta stagnola vi aiuterà e non poco nella pulizia del vostro freezer.