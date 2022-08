Ecco un metodo naturale infallibile per sbiancare i capi in lavatrice

Conoscere un metodo naturale infallibile per sbiancare i nostri capi e i nostri elementi di arredo può salvarci la vita dalla fatica. I capi bianchi possono essere sbiancati utilizzando ingredienti naturali nonostante la nostra conoscenza si fermi all’uso della candeggina o dell’acqua ossigenata. Lo sbiancamento dei vestiti è un passo necessario quando si vuole dare ai capi colorati un aspetto più bianco.

Tuttavia, non dovrebbe essere frequente come il lavaggio, poiché accelererebbe il processo di usura dei capi e li farebbe sembrare vecchi prima del previsto. Per evitare l’uso regolare della candeggina nella vostra routine di lavaggio, siamo qui con un’alternativa innovativa per mantenere i nostri capi bianchi il più possibile.

Qual è il modo migliore per sbiancare i vestiti in lavatrice?

Il modo migliore per sbiancare i vestiti in lavatrice è usare l’acqua ossigenata. I capi possono essere sbiancati in lavatrice con l’acqua ossigenata, aggiungendone una piccola quantità alla lavatrice o aggiungendo un detersivo speciale per capi colorati che includa l’acqua ossigenata tra i suoi ingredienti.

Il perossido di idrogeno è un candeggiante naturale ed è sicuro per tutti i tipi di tessuto. È anche molto più economico dei candeggianti commerciali. Potete anche preparare da soli il vostro liquido sbiancante, che sarà più economico e più efficace dei candeggianti commerciali. Per farlo, avrete bisogno di due tazze di acqua, una tazza di perossido di idrogeno e un cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Il candeggio è un processo chimico, quindi occorre prestare particolare attenzione nel maneggiare i prodotti chimici e nel candeggiare i capi. Assicurarsi di indossare una protezione per gli occhi per evitare lesioni agli occhi quando si maneggia la candeggina. Indossare guanti di gomma o di lattice per proteggere le mani dalle sostanze chimiche. Un grembiule è una buona scelta per proteggere i vestiti dagli schizzi di candeggina durante il processo di sbiancamento.

È inoltre consigliabile sbiancare i vestiti in una stanza ben ventilata per evitare che le sostanze chimiche finiscano negli occhi e sulla pelle. Infine, dobbiamo assicurarci di cambiare l’acqua della lavatrice prima di aggiungere nuovi capi. In caso contrario, la candeggina si mescolerà con l’acqua e i capi risulteranno scoloriti.

Un metodo naturale infallibile per sbiancare i capi

Il bicarbonato di sodio e l’aceto sono ottimi agenti sbiancanti che possono essere utilizzati per sbiancare i capi in lavatrice. Il bicarbonato di sodio elimina le macchie dai capi e l’aceto aiuta a rimuovere gli odori. Pertanto, i capi lavati con bicarbonato e aceto avranno un aspetto pulito e un profumo fresco.

Aggiungiamo dunque una tazza di aceto e un cucchiaio di bicarbonato di sodio alla lavatrice quando vogliamo sbiancare i vestiti. Facciamo attenzione a usare acqua fredda per lavare i capi con bicarbonato e aceto. Mentre i capi colorati vanno lavati con bicarbonato e aceto solo con il ciclo delicato per evitare di danneggiarli.

In questo modo i capi non subiranno danni alle fibre di tessuto e risulteranno brillanti e puliti come se fossero appena usciti dal negozio. Possiamo pulire sempre i nostri capi con bicarbonato e aceto ma in dosi più ridotte.