Difficile definire cosa renda una persona più soggetta a supportare un’altra, magari facendosi carico di mansioni non “convenienti” in nessun modo. Eppure esistono individui che a causa di una condizione e formazione morale sono i primi a tendere la mano in modo concreto ed aiutare chi si trova realmente in difficoltà. Si tratta di persone percepite come rare, che non vogliono niente di “concreto” in cambio se non la soddisfazione altrui. Queste persone sono sempre pronte a “tendere la mano” in qualsiasi momento. Quali sono i segni di maggior “supporto” secondo lo zodiaco?

I segni di maggior “supporto”, dello zodiaco. Sono questi 3!

Pesci

Pesci è felice se lo sono gli altri, molto semplicemente, un ragionamento che appare pomposo ma che in realtà manifesta proprio la caratteristica principale del segno in questione, da sempre molto sensibile alle problematiche umane e sociali. Le condizioni negative come i conflitti, l’intolleranza e la discriminazione “fanno fisicamente” male al Pesci che nel suo piccolo prova ad essere di supporto.

Sagittario

Sagittario costituisce l’amico o l’amica che magari non è il più presente in assoluto ma che quando occorre, sembra quasi comprendere preventivamente quando abbiamo bisogno del loro supporto. Si tratta di un segno che rappresenta una “manna dal cielo” per molti.

Gemelli

La vita per Gemelli è una questione di “sensazioni”, e quasi senza accorgersene la sua sola presenza risulta essere d’aiuto ma anche di supporto concreto perchè riesce ad “alleggerire” i contesti molto pesanti con atteggiamenti molto spigliati e leggeri. Difficilmente è fuori luogo e anche qualche sua gaffes viene solitamente tollerata senza problemi.